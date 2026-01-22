Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Європейські гастролі з балетом Чайковського? Мінкульт розкритикував артистів Нацопери

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Європейські гастролі з балетом Чайковського? Мінкульт розкритикував артистів Нацопери
Українські артисти Наталія Мацак та Сергій Кривоконь потрапили у скандал
фото: Іnstagram/kryvokonsergiі

Відомство вважає, що провідні солісти українського театру поширюють культурний продукт країни-агресорки РФ

Виступ артистів Національної опери Наталії Мацак та Сергія Кривоконя у Європі з «Лебединим озером» під час кривавої війни Росії проти України є неприпустимим. Таку реакцію щодо цього інциденту висловило Міністерство культури України в коментарі «Главкому».

У Мінкульті заявили, що українські артисти та колективи під час широкомасштабної війни Росії в Україні відмовилися від музики, постановки творів авторів країни-агресорки, а також співпраці з РФ.

«Із соціальних мереж стало відомо про участь провідних солістів балету Національної опери України Наталії Мацак і Сергія Кривоконя у виставах «Лебедине озеро» з United European Ballet (Colossart Production). Під час офіційної відпустки ці артисти виїхали за кордон. Вони взяли участь у виступах та поширювали культурний продукт країни-агресора. Також порушили спільну принципову позицію артистів Національної опери України – вилучення з поточного репертуару творів російських композиторів, якої вони неухильно дотримуються від 24 лютого 2022 року і далі, відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» від 03.05.2023», – відреагували у Міністерстві культури України.

Солістів балету Національної опери України Наталії Мацак і Сергія Кривоконя помітили у виставах «Лебедине озеро»
Солістів балету Національної опери України Наталії Мацак і Сергія Кривоконя помітили у виставах «Лебедине озеро»
фото: Іnstagram/kryvokonsergiі

Про цей інцидент відомо також Національній опері. Тож відомства займаються цією справою згідно із чинним трудовим законодавством країни. Свої рішення вони оприлюднять згодом. Крім цього, журналісти «Главкому» поспілкувалися з одним із функціонерів Мінкульту. Він повідомив, що соліст балету Сергій Кривоконь має бронювання від Національної опери.

Також представник Мінкульту розповів про позицію Наталії Мацак. «Від самого початку вона казала: «Чого це ми не можемо танцювати, чого це ви забороняєте?» Так, це її громадянська позиція, хочеш танцювати – танцюй. Але тоді звільняйся і роби, що хочеш. Але вона провідний майстер сцени, не так давно отримала звання народної артистки, до того ж зараз на пів ставки педагог-репетитор у Національній опері», – повідомили у відомстві.

Європейські гастролі з балетом Чайковського? Мінкульт розкритикував артистів Нацопери фото 1
фото: скриншот opera.com.ua

Напередодні «Главком» довідався про те, що провідні солісти Національної опери України імені Тараса Шевченка, народна артистка України Наталія Мацак та її чоловік, заслужений артист України Сергій Кривоконь нині гастролюють країнами Європи з балетом «Лебедине озеро» композитора Петра Чайковського.

Також повідомлялося, що наприкінці 2025 року Міністерство культури ухвалило рішення перейменувати Національну музичну академію України імені Чайковського. Тепер заклад має назву Національна музична академія України.

Раніше «Главком» писав про те, як минулого року балетна трупа, як презентувала себе як «Балет України» показала виставу «Лускунчик» у кількох містах Швеції. Згодом журналісти з’ясували, що насправді трупа пов’язана з Росією. 

Читайте також:

Теги: росія Мінкульт культура театр скандал балет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ трьох центрів сили і місце України
Місце України у новій реальності
4 сiчня, 22:22
Цікаво, звісно, навіщо Путін спалив контору...
Путін проговорився
26 грудня, 2025, 16:16
Влада країни офіційно заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України
Близько 700 справ за рік: у Казахстані переслідують учасників війни проти України
26 грудня, 2025, 09:15
The Times: Путін потрапив у пастку власних ілюзій та порівнянь зі Сталіним
The Times: Путін потрапив у пастку власних ілюзій та порівнянь зі Сталіним
3 сiчня, 03:26
Мета російської пропаганди – деморалізація суспільства та підрив стійкості українського суспільства
Росія поширює фейкові відео зі зверненнями українських військових – ЦПД
20 сiчня, 08:36
Лавров заявив, що це нібито Європа готує війну проти РФ
Лавров накинувся на європейських лідерів із новими звинуваченнями
20 сiчня, 15:53
Поки Кремль має переваги на полі бою, він навряд чи буде вести предметні перемовини про завершення війни проти України
Росія застосувала нову схему захоплення міст – WP
4 сiчня, 16:58
Близько 70% зафіксованих економічних злочинів належать до тяжких й особливо тяжких
Збитки від економічних злочинів у РФ рекордно зросли: деталі від розвідки
8 сiчня, 06:26
Петров звільнився з Національного військового меморіального кладовища напередодні закінчення бронювання
Петров звільнився з Національного військового меморіального кладовища напередодні закінчення бронювання
20 сiчня, 11:20

Суспільство

Європейські гастролі з балетом Чайковського? Мінкульт розкритикував артистів Нацопери
Європейські гастролі з балетом Чайковського? Мінкульт розкритикував артистів Нацопери
Гастролі Європою з балетом Чайковського. Нацопера відреагувала на вчинок своїх артистів
Гастролі Європою з балетом Чайковського. Нацопера відреагувала на вчинок своїх артистів
Ветеранка ЗСУ пережила амтуацію молочних залоз через носіння бронежилета
Ветеранка ЗСУ пережила амтуацію молочних залоз через носіння бронежилета
Синоптики оголосили І рівень небезпеки у деяких областях
Синоптики оголосили І рівень небезпеки у деяких областях
Дмитро Кулеба відреагував на хейт соцмереж через вібратори
Дмитро Кулеба відреагував на хейт соцмереж через вібратори
Стало відомо, скільки українців виїхали та не повернулися в Україну у 2025 році
Стало відомо, скільки українців виїхали та не повернулися в Україну у 2025 році

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua