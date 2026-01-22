Європейські гастролі з балетом Чайковського? Мінкульт розкритикував артистів Нацопери

Відомство вважає, що провідні солісти українського театру поширюють культурний продукт країни-агресорки РФ

Виступ артистів Національної опери Наталії Мацак та Сергія Кривоконя у Європі з «Лебединим озером» під час кривавої війни Росії проти України є неприпустимим. Таку реакцію щодо цього інциденту висловило Міністерство культури України в коментарі «Главкому».

У Мінкульті заявили, що українські артисти та колективи під час широкомасштабної війни Росії в Україні відмовилися від музики, постановки творів авторів країни-агресорки, а також співпраці з РФ.

«Із соціальних мереж стало відомо про участь провідних солістів балету Національної опери України Наталії Мацак і Сергія Кривоконя у виставах «Лебедине озеро» з United European Ballet (Colossart Production). Під час офіційної відпустки ці артисти виїхали за кордон. Вони взяли участь у виступах та поширювали культурний продукт країни-агресора. Також порушили спільну принципову позицію артистів Національної опери України – вилучення з поточного репертуару творів російських композиторів, якої вони неухильно дотримуються від 24 лютого 2022 року і далі, відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» від 03.05.2023», – відреагували у Міністерстві культури України.

Солістів балету Національної опери України Наталії Мацак і Сергія Кривоконя помітили у виставах «Лебедине озеро» фото: Іnstagram/kryvokonsergiі

Про цей інцидент відомо також Національній опері. Тож відомства займаються цією справою згідно із чинним трудовим законодавством країни. Свої рішення вони оприлюднять згодом. Крім цього, журналісти «Главкому» поспілкувалися з одним із функціонерів Мінкульту. Він повідомив, що соліст балету Сергій Кривоконь має бронювання від Національної опери.

Також представник Мінкульту розповів про позицію Наталії Мацак. «Від самого початку вона казала: «Чого це ми не можемо танцювати, чого це ви забороняєте?» Так, це її громадянська позиція, хочеш танцювати – танцюй. Але тоді звільняйся і роби, що хочеш. Але вона провідний майстер сцени, не так давно отримала звання народної артистки, до того ж зараз на пів ставки педагог-репетитор у Національній опері», – повідомили у відомстві.

фото: скриншот opera.com.ua

Напередодні «Главком» довідався про те, що провідні солісти Національної опери України імені Тараса Шевченка, народна артистка України Наталія Мацак та її чоловік, заслужений артист України Сергій Кривоконь нині гастролюють країнами Європи з балетом «Лебедине озеро» композитора Петра Чайковського.

Також повідомлялося, що наприкінці 2025 року Міністерство культури ухвалило рішення перейменувати Національну музичну академію України імені Чайковського. Тепер заклад має назву Національна музична академія України.

Раніше «Главком» писав про те, як минулого року балетна трупа, як презентувала себе як «Балет України» показала виставу «Лускунчик» у кількох містах Швеції. Згодом журналісти з’ясували, що насправді трупа пов’язана з Росією.