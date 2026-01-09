Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Тернополі розпочато службове розслідування після конфлікту працівника ТЦК із цивільним

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Тернополі розпочато службове розслідування після конфлікту працівника ТЦК із цивільним
ТЦК розпочали службове розслідування щодо конфлікту їхнього представника та цивільного
фото: скриншот із соцмереж

У Тернопільському обласному ТЦК відреагували на конфлікт з іхнім працівником

У соцмережі поширився відеозапис, де представник ТЦК застосував фізичну силу до чоловіка у цивільному одязі. Також військовослужбовець лаявся нецензурною лексикою в адресу інших цивільних. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеве видання «20 хвилин» та Тернопільський обласний ТЦК СП.

На відео, яке поширилося мережею, стало вірусним і набрало розголосу. За словами свідків, інцидент відбувся 6 січня. Зокрема з кадрів на відео та слів тернополян з’ясувалося, що чоловіка хотіли відвезти до відділення ТЦК, не перевіривши в нього документи.  На його прохання про поміч відреагували перехожі, яких згаданий представник ТЦК облаяв нецензурною лексикою.

На інцидент відреагували у Тернопільському обласному ТЦК СП. Там заявили, що за фактом конфлікту, де брав участь військовослужбовець ТЦК розпочали службове розслідування. 

«Мережею інтернет шириться відео де зафіксовано конфлікт за участю військовослужбовця одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області та особи в цивільному, який перебував на задньому сидінні транспортного засобу. Конфлікт супроводжувався нецензурною лайкою, погрозами застосування фізичної сили з боку військовослужбовця по відношенню до особи в цивільному», – йдеться у повідомленні. Також у місцевому ТЦК повідомили, що триває перевірка події та опитуються свідки. 

У обласному ТЦК зазначили, що там засуджують будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг. Проте наголосили на тому, що «остаточну правову оцінку нададуть уповноважені органи».

Нагадаємо, що в Миколаєві повідомили про підозру офіцеру ТЦК та СП за умисне заподіяння тілесних ушкоджень військовозобов’язаним. У бюро вказали, що системно реагують на звернення громадян щодо можливих зловживань під час мобілізаційних заходів.

Раніше «Главком» писав про те, що на Вінниччині чоловік із шилом напав на військового ТЦК. Правоохоронці встановили особу нападника та затримали його за місцем проживання. Знаряддя вчинення злочину вилучено.
 

Читайте також:

Теги: скандал Тернопіль ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардепи Михайло Апостол і Віталій Карпунцов (на фото зліва направо) засвітилися у гучному скандалі
Боротьба за спадок художника Івана Марчука. Двоє екснардепів уже пересварилися
10 грудня, 2025, 15:38
Справу працівника одеського РТЦК направлено до суду
Військовий ТЦК постане перед судом у справі про побиття захисника Маріуполя
20 грудня, 2025, 12:59
За словами поліцейських, для затримання нападника один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів
У Дніпрі чоловік поранив ножем двох військових ТЦК
25 грудня, 2025, 17:30
Олексій Філюк заявив, що війна – це наслідок 12 млн абортів
Священник з Тернополя назвав війну в Україні покаранням за аборти
25 грудня, 2025, 19:51
Понад 40 тис. людей підписали петицію з вибаченнями за нещодавну антиукраїнську заяву чеського спікера
Чехи підписали петицію з вибаченнями щодо антиукраїнської заяви чеського спікера
5 сiчня, 17:59
Українка розповіла, як зупинила в’їзд італійця-путінолюба
Скандал з італійцем Рокко. Українка розповіла, як зупинила в’їзд італійця-путінолюба
7 сiчня, 13:12
Протягом 2023–2024 років близькі особи військовослужбовця придбали BMW X6 та Toyota Camry Hybrid
Суд конфіскував елітне авто родини екскерівника Харківського обласного ТЦК
Сьогодні, 15:53
Заїкіна побив водій автомобіля під час дорожнього інциденту в Астрахані
Блогер жорстоко побив російського гандбольного тренера: деталі інциденту
22 грудня, 2025, 16:56
За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлюють усі обставини події
На Житомирщині помер чоловік після вручення повістки
6 сiчня, 06:18

Суспільство

У Тернополі розпочато службове розслідування після конфлікту працівника ТЦК із цивільним
У Тернополі розпочато службове розслідування після конфлікту працівника ТЦК із цивільним
У Львові народилася донька першого пілота F-16, полеглого Героя України (фото)
У Львові народилася донька першого пілота F-16, полеглого Героя України (фото)
Стояли під Рівним 9 годин через негоду. Киянка розповіла, як добиралася додому з-за кордону
Стояли під Рівним 9 годин через негоду. Киянка розповіла, як добиралася додому з-за кордону
Морози у -20°C. Експерти дали поради владі, як уникнути «нового Алчевська»
Морози у -20°C. Експерти дали поради владі, як уникнути «нового Алчевська»
«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги протягом доби
«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги протягом доби
Негода в Україні: де найскладніша ситуація
Негода в Україні: де найскладніша ситуація

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua