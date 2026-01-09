У Тернополі розпочато службове розслідування після конфлікту працівника ТЦК із цивільним

У Тернопільському обласному ТЦК відреагували на конфлікт з іхнім працівником

У соцмережі поширився відеозапис, де представник ТЦК застосував фізичну силу до чоловіка у цивільному одязі. Також військовослужбовець лаявся нецензурною лексикою в адресу інших цивільних. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеве видання «20 хвилин» та Тернопільський обласний ТЦК СП.

На відео, яке поширилося мережею, стало вірусним і набрало розголосу. За словами свідків, інцидент відбувся 6 січня. Зокрема з кадрів на відео та слів тернополян з’ясувалося, що чоловіка хотіли відвезти до відділення ТЦК, не перевіривши в нього документи. На його прохання про поміч відреагували перехожі, яких згаданий представник ТЦК облаяв нецензурною лексикою.

На інцидент відреагували у Тернопільському обласному ТЦК СП. Там заявили, що за фактом конфлікту, де брав участь військовослужбовець ТЦК розпочали службове розслідування.

«Мережею інтернет шириться відео де зафіксовано конфлікт за участю військовослужбовця одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області та особи в цивільному, який перебував на задньому сидінні транспортного засобу. Конфлікт супроводжувався нецензурною лайкою, погрозами застосування фізичної сили з боку військовослужбовця по відношенню до особи в цивільному», – йдеться у повідомленні. Також у місцевому ТЦК повідомили, що триває перевірка події та опитуються свідки.

У обласному ТЦК зазначили, що там засуджують будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг. Проте наголосили на тому, що «остаточну правову оцінку нададуть уповноважені органи».

Нагадаємо, що в Миколаєві повідомили про підозру офіцеру ТЦК та СП за умисне заподіяння тілесних ушкоджень військовозобов’язаним. У бюро вказали, що системно реагують на звернення громадян щодо можливих зловживань під час мобілізаційних заходів.

Раніше «Главком» писав про те, що на Вінниччині чоловік із шилом напав на військового ТЦК. Правоохоронці встановили особу нападника та затримали його за місцем проживання. Знаряддя вчинення злочину вилучено.

