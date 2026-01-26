Головна Спорт Скотч. Спорт
Конфлікт між екстренером «Динамо» та комунальником: дружина Михайличенка дала коментар

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Олексій Михайличенка підозрюють в побитті комунальника
фото з відкритих джерел

Дружина Олексія Михайличенка присяглася, що її чоловік не бив сантехніка 

Колишній гравець та головний тренер київського «Динамо» Олексій Михайличенко не бив слюсаря під час недавнього конфлікту, а лише штовхнув у плече. Таку версію інциденту із нападом на комунальника у Києві розповіла дружина тренера Інна Михайличенко. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар жінки для «Фактів».

Інна Михайличенко заявила, що з 9 січня будинок, де мешкає її родина залишився без опалення. А комунальники заявили, що така ситуація протримається до весни. Але згодом будинок залишився й без води після обстрілів. Після цього чоловік Інни Михайличенко пішов до начальника ЖЕДу для з’ясування ситуації

«Виявилося, що комунальники не змогли повернути воду, бо замерз бойлер, через який вода циркулює. Сантехнік вчасно його не утеплив, хоч йому давали таку вказівку. Аварійна бригада, яку викликали на допомогу, кілька годин поспіль відігрівала замерзший бойлер. Роботи мали закінчити працівники ЖЕДу» , – розповіла жінка. Однак вода в будинку не з’явилася, тож мешканка спустилася до підвалу.

Тоді Інна Михайличенко познайомилася з потерпілим сантехніком Миколою, який закінчував свою роботу у підвалі будинку. «Я стала в дверях і кажу: «Миколо, я вас не випущу звідси, поки у нас не буде води». Спокійним тоном, я його на ти навіть жодного разу не назвала. У відповідь він мене штовхнув і обматюкав. Так і сказав: «За**ала». Мене підхопила сусідка. Після цього я зателефонувала Льоші: «Спускайся, як же так – на мене вже руку піднімають», – заявила Інна Михайличенко.

Сантехнік Микола п'ять годин відігрівав і ремонтував труби у будинку Олексія Михайличенка
Сантехнік Микола п'ять годин відігрівав і ремонтував труби у будинку Олексія Михайличенка
фото: Леонід Ємець

За словами дружини Михайличенка, її чоловік не підіймав руку на сантехніка: «Хіба що штовхнув у плече. Я вам присягаюся. Після цього слюсар трохи покрутився біля труб і пішов – роботу не доробив. А потім викликав поліцію та вирушив до лікарні. До нас поліцейські того вечора приходили. Ми були шоковані».

Нагадаємо що у Києві 53-річного працівника ЖЕДу під час виконання робіт з відновлення теплопостачання вдарив 62-річний місцевий мешканець будинку. Про це повідомили у поліції. У мережі у побитті комунальника підозрюють колишнього головного тренера київського Динамо та збірної України з футболу Олексія Михайличенка. 

Як стверджує Telegram-канал «Динамівець», йому також вдалося зв’язатися з екстренером Динамо. У розмові Олексій Михайличенко заперечив про свою причетність до цього інциденту. Також Олексій Михайличенко казав: «Я з ним розмовляв, як з чоловіком, який вдарив і обматюкав мою дружину, а не як з сантехніком».

Цей інцидент прокоментував депутат Київради. Він переповів версію комунальника. За його словами, сантехнік Микола 5 годин відігрівав і ремонтував труби, аби дати людям воду. Але його побив футболіст Михайличенко. Депутат розповів, що екстренер завдав комунальнику удар нижче пояса.

