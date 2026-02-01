Головна Світ Соціум
Італія: через фреску янгола «з обличчям» прем'єрки Мелоні розпочато розслідування

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар

Сама Джорджа Мелоні відреагувала з гумором
колаж: glavcom.ua

Міністерство культури Італії доручило римському управлінню з охорони художньої спадщини терміново перевірити реставрацію

В Італії розгорівся скандал навколо церковної фрески, на якій після реставрації янгол нібито набув рис обличчя прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні. Після публікації фото в італійських медіа Міністерство культури країни розпочало перевірку робіт, пише «Главком».

Йдеться про фреску в базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучіна в центрі Рима. Першою на можливу схожість звернула увагу газета La Repubblica, опублікувавши знімки «до» і «після» реставрації. За її даними, раніше янгол мав узагальнені риси, однак після відновлення багато хто впізнав у ньому риси обличчя чинної глави уряду.

Італія: через фреску янгола «з обличчям» прем'єрки Мелоні розпочато розслідування фото 1
фото: Reuters
Італія: через фреску янгола «з обличчям» прем'єрки Мелоні розпочато розслідування фото 2
фото: Reuters

Міністерство культури Італії доручило римському управлінню з охорони художньої спадщини терміново перевірити реставрацію та з’ясувати, чи не було порушень. В опозиції заявили, що мистецтво не може використовуватися як інструмент політичної символіки або пропаганди, незалежно від намірів автора.

Реставратор фрески Бруно Валентінетті відкинув звинувачення. За його словами, він лише відновив зображення таким, яким воно було створене близько 25 років тому, використовуючи ті самі ескізи та кольори. Священник базиліки також заявив, що роботи проводилися після пошкодження каплиці водою і не мали політичного підтексту.

Сама Джорджа Мелоні відреагувала з гумором. Вона опублікувала фото фрески у соцмережах і написала, що «точно не схожа на янгола», додавши емодзі.

Попри це, перевірка триватиме. Влада має з’ясувати, чи відповідала реставрація нормам і чи не було допущено довільних змін у релігійному розписі.

Нагадаємо, антитютюнова кампанія турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана має нову ціль: прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні. 

На полях мирного саміту в Єгипті, спрямованого на припинення війни в Газі, Ердоган пообіцяв Мелоні, що знайде спосіб переконати її кинути палити. «Ви маєте чудовий вигляд. Але я мушу змусити вас кинути палити», – сказав він Мелоні.

Теги: скандал мистецтво реставрація Джорджа Мелоні

