«Це – зневага». Легендарний футболіст розказав, як його принизив Приватбанк

Шовковський розповів, що прийшов до відділення ПриватБанку, аби забрати перевипущену картку

Ексголкіпер, колишній тренер «Динамо», а нині депутат Київради Олександр Шовковський розкритикував ПриватБанк, заявивши про негативний досвід так званого VIP-обслуговування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

Шовковський розповів, що прийшов до відділення ПриватБанку, аби забрати перевипущену картку. Однак через технічні проблеми та перебої зі світлом зіштовхнувся зі складнощами.

«Вчора прийшов у відділення Приватбанку забрати перевипущену картку. Світла немає. Мене сфотографували з карткою… Двічі, бо перший раз система не пропустила – напівтемрява була. Складно, але «впорались». Отримав дзвінок для підтвердження зміни PIN – відповів і в той самий момент мене просто «викинуло» з системи Приват24, wtf… Мій персональний банкір сказав: «Вам треба використати термінал або банкомат для ідентифікації, але я спробую все вирішити і перетелефоную за 10 хвилин та підкажу, як зайти знову», – йдеться у дописі.

За словами Шовковського, тоді минуло понад півтори години без будь-якого зворотного зв’язку: мобільний додаток не працював, а зв’язатися з персональним банкіром було неможливо. Зрештою, після того як він через дружину попросив передати прохання зв’язатися з ним, із банку таки зателефонували, однак порадили знову пройти ідентифікацію через термінал або банкомат Приватбанку для підтвердження номера телефону.

«Ви це серйозно? Я приходив у відділення особисто. Які ще треба докази моєї особисті що я не шахрай? І тепер виникає головне питання: Чи потрібен мені такий VIP-сервіс? І чи потрібен мені такий банк? Бо коли клієнта з 20-річною історією залишають без доступу до власних коштів, без підтримки й без відповідальності – це не сервіс. Це зневага та поганий сервіс. А поганий сервіс не потрібен нікому», – підсумував Шовковський.

Нагадаємо, раніше Приватбанк опинився у центрі гучного скандалу через відмову у видачі банківської картки пораненому захиснику. Як повідомила командирка Патронатної служби «Янголи» Олена Толкачова, причиною відмови стала фізична неможливість воїна виконати процедуру ідентифікації.

Згодом Приватбанк заявив, що готовий оплатити лікування і протезування 20-річному військовому з ампутаціями, якому раніше було відмовлено у видачі банківської картки.