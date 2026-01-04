Головна Світ Політика
Мадуро вперше з'явиться в суді в Нью-Йорку завтра вдень

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Мадуро вперше з'явиться в суді в Нью-Йорку завтра вдень
Президент Венесуели Ніколас Мадуро під час прес-конференції в президентському палаці Мірафлорес у Каракасі у 2024 році, через три дні після його спірного переобрання
фото: AP/Матіас Делакруа

Ніколас Мадуро очікує на суд у Столичному слідчому ізоляторі (MDC) у Брукліні

Завтра, 5 січня, о 12:00 за східним часом у Нью-Йорку очікується перша поява в суді скинутого венесуельського лідера Ніколаса Мадуро. Про це офіційно повідомив Окружний суд Південного округу Нью-Йорка, пише «Главком» із посиланням на CNN.

Згідно з даними Окружного суду Південного округу Нью-Йорка, головним на процесі буде 92-річний Елвін Хеллерштейн.

Минулої суботи Мін'юст США оприлюднив оновлений обвинувальний акт проти Мадуро. Це частина федерального розслідування щодо контрабанди наркотиків, яке триває вже 15 років.

Мадуро офіційно фігурує у справі протягом останніх шести років. Елвін Хеллерштейн, призначений на посаду ще за часів Клінтона, веде цю справу понад десять років. Він є фахівцем із великим досвідом розгляду резонансних справ.

Як відомо, процес над Ніколасом Мадуро у федеральному суді Мангеттена обіцяє стати однією з найгучніших юридичних подій десятиліття. Як повідомляє юридичний аналітик CNN Елі Хоніг, провідні американські адвокати з кримінальних справ уже змагаються за можливість представляти інтереси захопленого венесуельського лідера.

За словами експерта, справа Мадуро є надзвичайно привабливою для еліти американської адвокатури, оскільки є унікальною для світової практики, а «зіркові» захисники завжди прагнуть брати участь у процесах такого масштабу.

До слова, Ніколас Мадуро, чиє життя донедавна складалося з палацової розкоші, опинився в одному з найсуворіших закладів Нью-Йорка – Столичному слідчому ізоляторі (MDC) у Брукліні. Ця установа має репутацію «огидного» місця з «варварськими» умовами. 

Ізолятор для «зіркових» фігурантів та кримінальних авторитетів MDC Brooklyn, збудований у 1990-х роках, відомий тим, що саме тут очікували на суд найгучніші постаті останніх десятиліть

