Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу

Ексдиректор держпідприємства всупереч закону і без погодження парламенту провів аукціон для укладення інвестиційного договору

Сьогодні, 10 березня, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили народному депутату України IX скликання та ще трьом особам про підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою площею 8 га у столиці. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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За даними НАБУ, серед підозрюваних:

народний депутат України IX скликання;

ексзаступник керівника Апарату Верховної Ради України;

колишні директор та працівник ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України».

В НАБУ повідомили, що на початку 2020 року у депутата виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувався «Держбудкомбінат», аби надалі побудувати там житловий комплекс.

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Для цього він вступив у змову з працівниками ДП та тодішнім заступником керівника Апарату ВРУ, до сфери управління якого входило згадане держпідприємство.

Ексдиректор держпідприємства всупереч закону і без погодження парламенту провів аукціон для укладення інвестиційного договору на забудову земельної ділянки. У ньому перемогла підконтрольна нардепу-організатору схеми компанія. В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 млн грн. Натомість, як встановили правоохоронці, реальна вартість ділянки й майна становила понад 525 млн грн.

Згодом підозрювані планували знести будівлі й знищити майно комбінату нібито через їхню застарілість і несправність, а також скоротити працівників держпідприємства. Їхнім планам завадив накладений у серпні 2021 року за клопотанням НАБУ і САП арешт на земельну ділянку. Завдяки цьому її забудові вдалося запобігти.

За даними джерел «РБК-Україна», йдеться про нардепа від забороненої ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка та ексзаступника керівника Верховної Ради Едуарда Багдасаряна.

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