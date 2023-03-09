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У США збільшують оборонний бюджет. Частину отримає Україна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У США збільшують оборонний бюджет. Частину отримає Україна
фото: з відкритих джерел

Проект бюджету передбачає виділення $6 млрд на підтримку України

Адміністрація США бажає отримати фінансування Міноборони на 2024 фінансовий рік у розмірі $842 млрд - на 3,2% більше, ніж у 2023 фінансовому році, повідомляє Defense news з посиланням на проект оборонного бюджету.

«Згідно з проектом бюджету, представленим у четвер адміністрацією президента Джо Байдена, витрати Міноборони повинні будуть зрости в 2024 фінансовому році до $842 млрд - на 3,2% більше у порівнянні з 2023 фінансовим роком», –  зазначає видання.

«Проект бюджету передбачає виділення $6 млрд на підтримку України, проте незрозуміло, чи ці гроші призначені для військової або економічної допомоги», – наводить цифри Defense news.

Ще $37,7 млрд мають піти на продовження модернізації ядерних арсеналів, $9,1 млрд – на нарощування оборонного потенціалу США у Тихоокеанському регіоні.

Також  влада США хоче оптимізувати і модернізувати військове суднобудування, що включає оптимізацію роботи чотирьох основних військово-морських верфей. Адміністрація має намір продовжити реформувати сили атомних підводних човнів, оснащених балістичними ракетами (ракетні підводні крейсера стратегічного призначення), у тому числі «підвищувати їхню смертоносність і виживання, і особливо посилювати їхню перевагу в діях під водою».

Бюджет також передбачає інвестиції у найважливіші технології та ключові сектори військово-промислового комплексу США, включаючи мікроелектроніку, виробництво підводних човнів та боєприпасів, біовиробництво.

Пропонується виділити кошти для Міненерго з метою сприяти партнерству США, Британії та Австралії AUKUS.

Напередодні агентство Bloomberg повідомляло з посиланням на джерела, що військовий бюджет на 2024 фінансовий рік "буде одним із найзначніших військових бюджетів країни у мирний час, з $170 млрд на закупівлю озброєнь і $145 млрд на наукові дослідження та дослідно-конструкторські розробки, причому обидва показники є рекордними.

У грудні 2022 року американські законодавці схвалили виділення на 2023 фінансовий рік $817 млрд для Пентагону.

Нагадаємо, згідно з повідомленням американських ЗМІ, президент США Джо Байден закликатиме Конгрес запровадити 25-відсотковий мінімальний податок на мільярдерів у рамках серії пропонованих підвищення податків для багатих осіб і корпорацій.

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Теги: влада фінансування технології гроші Міненерго Міноборони бюджет інвестиції

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