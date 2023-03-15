Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На екскерівника «Нафтогазу» Коболєва правоохоронці одягли електронний браслет (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

Термін дії запобіжного заходу – два місяці з моменту оголошення

Сьогодні зранку, 15 березня, правоохоронці одягли на колишнього голову НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва електронний браслет. Про це Коболєв особисто повідомив у Facebook та опублікував фото.

«Ну, треба визнати це не 8 мільярдів гривень персонального штрафу як в березні 2018-го, але теж норм відзнака», – написав ексочільник НАК «Нафтогаз України».

На екскерівника «Нафтогазу» Коболєва правоохоронці одягли електронний браслет (фото) фото 1

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 14 березня розглянув клопотання щодо зміни запобіжного заходу колишньому голові «Нафтогазу». Своїм рішенням ВАКС зобов'язав Андрія Коболєва носити електронний браслет. Розмір застави суд залишив без змін – 229 млн гривень. Термін дії запобіжного заходу – два місяці з моменту оголошення.

Читайте також: Арифметика Феміди. Як Антикорсуд рахував розміри застав Коболєву, Микитасю та Мартиненку
Теги: Нафтогаз України Андрій Коболєв Facebook Антикорупційний суд суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексголові «Нафтогазу» Коболєву оголошено підозру в розкраданні понад 229 млн грн
Сто мільйонів за Коболєва: за ексголову «Нафтогазу» внесли заставу
Вчора, 23:38
Застава в жодному разі не повинна виконувати функцію покарання особи
Арифметика Феміди. Як Антикорсуд рахував розміри застав Коболєву, Микитасю та Мартиненку Право
10 березня, 08:30
Коболєву збирають 229 млн грн на заставу: реакція відомих людей
Коболєву збирають 229 млн грн на заставу: реакція відомих людей
4 березня, 12:24

Події в Україні

Зруйнований Маріуполь. Андрющенко показав, як виглядає окуповане місто (фото, відео)
Зруйнований Маріуполь. Андрющенко показав, як виглядає окуповане місто (фото, відео)
Колишній співробітник СБУ закликав колег та захисників до дезертирства: деталі скандалу
Колишній співробітник СБУ закликав колег та захисників до дезертирства: деталі скандалу
На екскерівника «Нафтогазу» Коболєва правоохоронці одягли електронний браслет (фото)
На екскерівника «Нафтогазу» Коболєва правоохоронці одягли електронний браслет (фото)
В Україні вдруге за день лунала масштабна повітряна тривога (мапа)
В Україні вдруге за день лунала масштабна повітряна тривога (мапа)
ЗСУ у Бахмуті збили російський бомбардувальник: він вибухнув на землі (відео)
ЗСУ у Бахмуті збили російський бомбардувальник: він вибухнув на землі (відео)
Миколаївщина під мінометним обстрілом, пожежі на Дніпропетровщині: ситуація в регіонах
Миколаївщина під мінометним обстрілом, пожежі на Дніпропетровщині: ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
9531
Луценко впевнений, що Зеленський досі йому мститься
9385
В Україні вдруге за день лунала масштабна повітряна тривога (мапа)
8924
ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
8489
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
7352
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Сьогодні, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
Сьогодні, 06:07
У МАГАТЕ є «життєздатне» рішення стосовно ЗАЕС – Гроссі
Сьогодні, 03:56
Іспанія збільшила імпорт газу з Росії – Bloomberg
Сьогодні, 03:28
Виселення з Лаври не буде – Ткаченко
Сьогодні, 01:22

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту