На екскерівника «Нафтогазу» Коболєва правоохоронці одягли електронний браслет (фото)

Термін дії запобіжного заходу – два місяці з моменту оголошення

Сьогодні зранку, 15 березня, правоохоронці одягли на колишнього голову НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва електронний браслет. Про це Коболєв особисто повідомив у Facebook та опублікував фото.

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«Ну, треба визнати це не 8 мільярдів гривень персонального штрафу як в березні 2018-го, але теж норм відзнака», – написав ексочільник НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 14 березня розглянув клопотання щодо зміни запобіжного заходу колишньому голові «Нафтогазу». Своїм рішенням ВАКС зобов'язав Андрія Коболєва носити електронний браслет. Розмір застави суд залишив без змін – 229 млн гривень. Термін дії запобіжного заходу – два місяці з моменту оголошення.