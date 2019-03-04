«На харчування та проїзд». Як ЦВК легалізує підкуп виборців

Чи можна платити гроші агітаторам?

У перший день весни кандидат у президенти Анатолій Гриценко написав піднесений пост у Facebook. І стосувалось це повідомлення, як не дивно, не об’єднання з Андрієм Садовим. «Весна – і зранку перша перемога! Ми виграли суд – він засудив ЦВК за спробу легалізувати піраміду підкупу голосів через нібито законні виплати «агітаторам» гаранта. Суд вдарив по руках їхній ЦВК – визнав її постанову незаконною і недійсною!», – тріумфував Гриценко.

Йдеться про постанову ЦВК №376. Комісія ухвалила її 22 лютого, в розпал скандалів з «сітками» та «пірамідами», у створенні яких для скупки голосів звинувачували основних претендентів на перемогу. ЦВК визнала, що законодавство про вибори передбачає залучення виборців до передвиборної агітації лише на безоплатній основі, але зробила ремарку, яка й спричинила хвилю обурення. Комісія допустила, що договором на проведення передвиборної агітації «може передбачатися відшкодування витрат фізичних осіб, залучених до безпосереднього здійснення заходів передвиборної агітації, на телефонні послуги, проїзд (включаючи перевезення багажу), харчування, проживання та інші витрати в разі здійснення заходів передвиборної агітації в іншому населеному пункті тощо».

Таке формулювання фактично дозволяє за цими платежами приховати оплату послуг агітаторів. Особливо розпливчастим його робить узагальнення «тощо». Водночас постанова дозволяє юридичним особам залучати виборців до агітації без укладання з ними цивільно-правових угод або трудових договорів, а юридичні особи звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Таким чином, на думку представника Гриценка у ЦВК Руслана Чорнолуцького, комісія спробувала вивести у законну площину побудову схеми скупки голосів.

Такі підозри виникли не тільки у Гриценка. «Чи це не є легалізація захисту агітаторів від кримінального переслідування, якщо використання «сіток» для скупки буде доведене? – запитує народний депутат від Радикальної партії Юрій Чижмар. – Ця постанова з’явилась якраз після того, як МВС почало тиснути через спроби підкупу. Де-факто це є доходи громадян, які не оплачуються з виборчого фонду, з них не сплачується податок на прибуток. Це – корупція».

Тим часом у Порошенка і не приховують, що створили розгалужену систему агітаторів, яка вимірюється десятками тисяч осіб. Станом на середину лютого у мережу вже було залучено 60 тисяч осіб, а в останні тижні кампанії, про це відверто говорять у штабі провладного кандидата, таких агітаторів буде 100 тисяч. Опоненти президента називають цю армію «сіткою». Агітатори стоять у наметах з буклетами про Порошенка, обходять помешкання з соцопитуваннями, збирають підписи на підтримку президентських ініціатив… В їхні задачі входить пошук виборців, які потенційно голосуватимуть за Порошенка (таким з бюджету для стимулу може виділятися і вже виділяється соцдопомога), та їхня мобілізація. Над рядовими агітаторами стоять бригадири, перед якими ті звітують за роботу. За законом, роботу всього цього мурашника, який працює у напруженому щоденному режимі, штаб Порошенка оплачувати не може. Тому повна заборона оплачувати працю агітаторам, на думку деяких експертів, просто ставила роботу штабів поза законом.

Голова комітету виборців Олексій Кошель вихваляє ЦВК за таке тлумачення виборчого законодавства: «Ми звернулись до комісії щодо роз’яснення окремих положень закону про вибори щодо ведення агітації. Комісія в межах своєї компетенції максимально роз’яснила механізми ведення агітації, і це дає змогу легалізувати приховані статті фінансування. Бо без цього штаби фактично зайшли у глухий кут і не могли десять копійок витратити без порушення закону». Втім судді чомусь вирішили інакше...

Верховний Суд України

Несподіванка для всіх

Але Гриценко і Ко поки рано радіти. Рішення Шостого апеляційного адміністративного суду про перевищення ЦВК своїх повноважень та порушення вимог закону «Про вибори президента України» ще можна оскаржити. У ЦВК уже оголосили про такий намір. Апеляцію буде розглядати Верховний суд, який, на думку представника третьої особи в цій судовій справі, нардепа «Батьківщини» Сергія Власенка, є повністю заангажованим владою. У Тимошенко вже попередили, що Банкова тисне на Верховний суд, аби той скасував рішення першої інстанції.

«Робота ЦВК достатньо сумнівна, з точки зору юридичної якості, вони ухвалюють абсолютно контроверсійні рішення, на кшталт цієї постанови, – критикує Власенко. – Закон чітко говорить, що не можна платити гроші агітаторам. Якщо раніше були договори команди Порошенка, де вони незаконно писали, що платять агітаторам, то тепер їх змінили на велику чорну діру. Незрозуміло, в якому обсязі компенсуються витрати, де має зберігатись звітність...».

Колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера нагадує, що цей орган має надавати роз’яснення щодо застосування виключно виборчого законодавства. Адресатами таких роз’яснень є насамперед виборчі комісії і суб’єкти виборчого процесу. Якщо ж ЦВК у своїй постанові вийшла за межі виборчого законодавства, то Магера вважає, що їй буде важко відстояти цей момент в апеляції.

У штабі Гриценка не приховують свого здивування рішенням суду першої інстанції. «Думаю, ЦВК сама не очікувала, що Шостий апеляційний адміністративний суд, який завжди їх прикривав, не підтримає їх, – тішиться Микола Катеринчук, який курує у Гриценка юридичний напрямок. – Звісно ЦВК подасть апеляцію, але якщо Верховний суд розгляне цю справу незаангажовано, то підтримає позицію адміністративного суду. На розгляд у них є п’ять днів».

Крапку в цій історії ставити зарано, але показово, що доля цих виборів вже вирішується в судах. Це не перша справа, яку юристам Гриценка вдалося виграти у ЦВК. Раніше кандидат вимагав, аби йому надали повний доступ до електронного Держреєстру виборців, на що отримував відмови. Тоді справа дійшла до касації Верховного суду, який все-таки зобов’язав ЦВК зібратися на засідання і розглянути заяву Гриценка.

Якщо такі пристрасті тривають вже зараз, то що буде творитися в судах після дня голосування?

Павло Вуєць, «Главком»