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    У світі

    Попередні результати виборів в Естонії: першість за опозицією

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    Попередні результати виборів в Естонії: першість за опозицією

    Правоцентристська прозахідна Партія реформ здобула 30,3% голосів

    Опозиційна Партія реформ Естонії наразі є лідером за попередніми результатами парламентських виборів – вона має майже 10% переваги над лівоцентристською провладною партією прем’єр-міністра Юрі Ратаса «Центр».

    Згідно з результатами з понад 80% виборчих дільниць, оприлюдненими на офіційному сайті виборів, правоцентристська прозахідна Партія реформ здобула 30,3% голосів, проросійська партія «Центр» – 20,9%.

    Націоналістична праворадикальна Естонська консервативна народна партія з 17,5% голосів посідає третє місце.

    Дві партії з нині правлячої коаліції – Соціал-демократична і партія «Ісамаа» – отримали 10,2% і 11,7% голосів відповідно.

    Партія «Центр» має прихильників серед етнічних росіян, які складають близько 25% населення.

    Близько 26% з мільйону естонських виборців віддали свій голос онлайн до 27 лютого, коли був останній термін електронного голосування. Їхні голоси були пораховані першими і внесені до загальних результатів виборчих дільниць.

    3 березня в Естонії відбулися парламентські вибори.

    До парламенту Естонії обирають 101 депутата. На виборах змагаються 10 політичних партій і 15 незалежних кандидатів.

    У 2016 році Ратас став лідером партії «Центр» і створив 3-партійний коаліційний уряд, який почав працювати в листопаді 2016 року.

    2004 року партія «Центр» підписала меморандум про взаєморозуміння з партією президента Росії Володимира Путіна «Єдина Росія». Ратас назвав цю угоду «замороженою», проте не став її розривати.

    Естонія неодноразово висловлювала занепокоєння через анексію Росією українського Криму в 2014 році, після чого НАТО розмістило там багатонаціональний батальйон, збільшивши свою присутність біля кордонів Росії.

    Джерело: Радіо Свобода

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