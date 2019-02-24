Гриценко заявив, що виграв позов проти ЦВК щодо надання доступу до Реєстру виборців



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Кандидат в президенти України Анатолій Гриценко Фото: Главком

Суд змусив ЦВК зібратися на засідання і розглянути заяву Гриценко щодо надання доступу до Реєстру виборців

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявив, що Верховний суд визнав протиправними та незаконними дії Центрвиборчкому.

Гриценко опублікував у Facebook відповідну постанову.

«Суд змусив ЦВК зібратися на засідання і розглянути мою заяву щодо надання доступу до Реєстру виборців», — написав він.

Також Гриценко наголосив, що після виграшу позову у суді він звертається до прокуратури з вимогою притягнути голову ЦВК Тетяну Сліпачук до кримінальної відповідальності.

Раніше ЦВК дозволила Гриценку працювати з Реєстром виборців тільки особисто і лише в приміщенні комісії. Штаб Гриценка вважає, що таке рішення суперечить закону.

Нагадаємо, 8 лютого Верховний суд відхилив апеляцію Гриценка на рішення щодо позову до ЦВК.

Як відомо, 4 лютого Шостий апеляційний адміністративний суд відмовився задовольнити позов лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка до ЦВК.

Нагадаємо, 31 січня Анатолій Гриценко подав до суду на Центральну виборчу комісію «через протизаконну вимогу» до кандидата в президенти працювати з Державним реєстром виборців виключно в будівлі ЦВК.

За словами Гриценка, ЦВК обмежила можливість перевірки Державного реєстру виборців для кандидатів в президенти не інакше як в робочий час офісу ЦВК і заборонила залучати до цього офіційних представників кандидата.