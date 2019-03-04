Глава КВУ: Програми багатьох кандидатів у президенти нагадують вірш Сосюри



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Олексій Кошель: Лише 3-5% виборців читають виборчі програми

Комітет виборців України, проаналізувавши передвиборчі програми кандидатів, не побачив у них реалістичної виборчої реформи. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова КВУ Олексій Кошель.

«Є лише загальні красиві слова про відкриті списки. Але ніхто з кандидатів не дав відповіді на запитання про те, що завершити виборчу реформу і провести парламентські вибори за новою системою, як це передбачено у виборчому кодексі, вже нереалістично. Тому що дуже мало часу залишається до виборів», – зазначив він.

На його думку, за невеликими винятками кандидати не акцентують увагу також на децентралізації та необхідності її завершення. «Якщо програму розробляють політтехнологи, то краще говорити про мир і щастя для всіх, аніж про складнощі завершення реформи децентралізації. Максимум у форматі гасел – скасувати районні адміністрації та змінити повноваження обласних держадміністрацій», – зауважив Кошель.

Експерт додав, що Комітет виборців також не побачив тез про боротьбу з джерелами політичної корупції.

У звязку з цим Кошель пригадав, як свого часу на парламентських виборах балотувалася політична сила, яка в ЦВК зареєструвала як виборчу програму вірш Сосюри «Любіть Україну».

«Тобто в програмі було написано: «Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну»… і нам здається, що сьогодні дуже багато програм нагадують саме цей вірш. На жаль, виборці не дуже охоче читають програми, а політики і не пропонують. Лише 3-5% виборців читають виборчі програми кандидатів, партій. Але це виходить замкнене коло», – підкреслив голова Комітету виборців.

Але, за його словами, є і позитивна тенденція. «Останні виборчі кампанії показують, що зростає інтерес до дебатів. Зараз вимоги суспільства до якості виборчих процесів і до якості дискусій значно збільшилися», – зазначив він.

Кошель нагадав, що чинний закон «Про вибори Президента України» передбачає обов’язковість дебатів лише напередодні другого туру виборів.

«З огляду на це існує ризик того, що виборчі програми кандидатів залишаться лише формальними документами і не будуть обговорені під час повноцінних дебатів напередодні першого туру. Тому закликаємо провідні телеканали організувати передачі у формі дебатів під назвою «Вибори 2019» за участю кандидатів на пост президента щодо обговорення тез їх виборчих програм», − резюмував голова Комітету виборців України.

Нагадаємо, глава ЦВК розказала, скільки виборців вже подали заяви про зміну місця голосування.

На цих виборах президента Центрвиборчком зареєстрував рекордну кількість кандидатів. 44 особи знайшли 2,5 млн грн грошової застави і мають намір змагатися за крісло на Банковій.

Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені довжиною один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» довжиною в 67 см. Однак, бюлетень ще можуть вкоротити, оскільки до 8 березня кандидати ще матимуть змогу зняти свої кандидатури з виборів і забрати заставу.