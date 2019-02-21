Чия «сітка» міцніша? СБУ ламає гру Авакова

Симпатії силовиків на цих виборах розділилися між Порошенком та Тимошенко?

СБУ, Генпрокуратура та ДБР грають на стороні Порошенка, Аваков демонструє нейтралітет «на користь Тимошенко»

Хвиля звинувачень на адресу штабу Порошенка в розгортанні мережі з підкупу виборців отримала несподівану відповідь. На Банковій вирішили діяти за класичним правилом «найкращий захист- напад». Сьогодні там майстерно перевели стрілки. Служба безпеки дала брифінг, на якому оголосила про обшуки у членів угруповання, що готувало масштабний підкуп виборців. Під час них було вилучено десятки тисяч доларів та купа розписок про отримання грошей. На брифінгу прокрутили фрагменти розмов між членами «піраміди», які обговорюють свої підступні плани. За даними СБУ, загалом мережа планувала залучити до своєї діяльності понад 600 тисяч осіб, аби забезпечити перемогу одного з кандидатів. При цьому імені цього кандидата на брифінгу так і не прозвучало.

Отже, це була явно не остання серія цього серіалу.

Спецслужбісти лише натякнули, що керівником цієї організації є діючий народний депутат, а до неї входять громадяни Російської Федерації та України, які тривалий час співпрацюють з російськими структурами.

Вже згодом у ЗМІ, які посилались на свої джерела, спливли прізвища народних депутатів від «Батьківщини» Руслана Богдана та Валерія Дубіля, які нібито стояли за організацією піраміди. Кому саме вони мали забезпечити перемогу, партійна приналежність депутатів сумнівів не залишає. Цього ж дня зранку СБУ та прокуратура Запорізької області провели обшуки у волонтерів штабів Юлії Тимошенко в Запоріжжі.

Політтехнолог Андрій Золотарьов, який має свою історію співпраці з Тимошенко, вважає, що сьогоднішній викривальний брифінг СБУ – відповідь на оприлюднені вчора в ЗМІ матеріали про те, як влаштована сітка Порошенка, яку будує один з топ-менеджерів його виборчого штабу Сергій Березенко.

СБУ грає на боці Петра Порошенка?

«Зрозуміло, що подібні сітки у Тимошенко намагаються будувати ще з часів, коли кампаніями у неї займався Турчинов, – визнає Золотарьов. – Такі речі люблять тишину, і якщо про них голосно розтрубити, як зараз, знижується ефективність. Але якщо вже на те пішло, сітка Тимошенко будується за рахунок інвесторів її кампанії, а сітка Порошенка – за рахунок бюджетних коштів, які виділяються як матеріальна допомога. Та й масштаб не порівняти. Але за розбодувою сітки Порошенка СБУ бачить лише проведення соцопитування, а у Тимошенко – підрив основ державності».

Коротко суть сітки Порошенка полягає в тому, що попередньо через соцопитування створюється база громадян, які схиляються голосувати за діючого президента або він не викликає у них стійкого відторгнення. Надалі місцева влада роздає цим людям по тисячі гривень на руки через бюджетні програми соціальної допомоги.

Привіт Авакову

Отже, СБУ разом з Генпрокуратурою і Державним бюро розслідувань демонструють, що всерйоз налаштована на боротьбу з можливими фальсифікаціями на виборах. Зі звичним для спецслужби намаганням всюди знайти «руку Кремля». І першою мішенню новоявлених борців за чесні вибори став один з головних конкурентів діючого президента.

Таким чином, силова президентська вертикаль (ДБР, схоже за все, тепер можна сміливо до неї зараховувати) вирішує одразу декілька задач. По-перше, змушує нервувати і відволікає від виборчої кампанії Тимошенко. По-друге, в стилі «сам дурень» відводить суспільну увагу від звинувачень у підкупі на свою адресу. По-третє, вривається на поле МВС та псує гру Арсену Авакову. Міністр внутрішніх справ неодноразово приміряв на себе тогу арбітра виборчого процесу. Він оголошував себе рівновіддаленим гравцем від всіх його учасників та обіцяв, що поліція зробить все, аби жорстко припиняти всі спроби побудови «сіток» та запуску «каруселей». «Навіть якщо «сітки» і «каруселі» якось пов'язані з кимось із представників влади, це нічого не змінить у нашій реакції на них», – обіцяв Аваков. Враховуючи, що з представників влади балотується лише діючий президент, натяк більш ніж прозорий.

Наприкінці січня Аваков призначив заступником голови Нацполіції колишнього начальника СБУ Луганської області Олега Козловського, який має особливо опікуватиметься питанням виборів. Під нього навіть вибудовувалась спеціальна вертикаль: до керівників регіональних департаментів Нацполіції приставлені радники, які теж концентруються саме на виборчій тематиці. Сам Аваков, за інформацією джерел «Главкома» щодня отримує зведення щодо ходу виборчої кампанії.

МВС + Тимошенко

У Порошенка впевнені, що Аваков, який публічно заперечує свою належність до команди президента, на цих виборах зробив відверту ставку на Юлію Тимошенко. Власне, призначення Козловського – один з елементів їхнього пакту. «У Авакова є домовленості з Тимошенко, що на її мітингах блокується все, що ту не влаштовує», – переконує впливовий співрозмовник «Главкома» з президентського оточення. Щоправда, такі «блокування» іноді завершуються скандалами. Так, на мітингу Тимошенко в Києві кілька тижнів тому, поліція влаштувала штовханину з пікетувальниками з організації С14, яка завершилась штурмом відділку і нашумілою історією «Лягай, Бандера!».

У Порошенка впевнені, що Аваков на цих виборах зробив відверту ставку на свою давню знайому Юлію Тимошенко

Опоненти Авакова вважають, що на цих виборах він всіляко набиває собі ціну і хоче показати, що ключові рішення перед парламентською кампанією будуть прийматись в його кабінеті. А значить і домовлятись, наприклад, щодо розподілу округів та «захисту результатів» на них треба буде з ним. Таким чином, Аваков, у якого майже нема власної електоральної підтримки, розраховує отримати групу лояльних йому депутатів в майбутньому парламенті. Втім президентські соратники впевнені, що міністр переоцінює власні сили: «У поліції пам'ятають, що потім сталося з тими, хто свого часу виконував незаконні команди Захарченка (міністр внутрішніх справ часів Януковича – «Главком»). Крім того, Аваков під час своєї поїздки у Штати, де він хотів зарекомендувати себе як гаранта чесних виборів, отримав сигнали, що там не вітають втручання поліції у політичні процеси».

Та є одна проблема. Через весь цей галас з «сітками» можуть бути поставлені під сумнів легітимність результатів виборів, оскільки нинішні розриви між кандидатами невеликі. Розуміючи такі ризики, у Порошенка відкрили ще один фронт робіт. Штаб залучає на свій бік різноманітні громадські організації, що стежать за виборами, на кшталт «Опори» та Комітету виборців України. Свою відкритість та прозорість команда діючого президента намагається продемонструвати і міжнародним організаціям, які моніторять виборчий процес. Керівники багатьох з них вже гостювали у штабі кандидата.

Плюс є небезпека того, що вибори перетворяться на боротьбу силових відомств, керівники яких нині мають різних фаворитів. За «чесні вибори» може піти така битва, що каменю на камені не залишиться. «Вибори вже перетворились в боротьбу силовиків, – констатує політолог Володимир Фесенко. – СБУ з Генпрокуратурою та й ДБР грають на стороні президентської команди. Аваков формально намагається тримати нейтралітет, але це нейтралітет не на користь Порошенка. Зараз ці обшуки та справи, скоріше, як виховний захід для опозиції та спосіб її дискредитації. А на МВС та Авакова будуть тиснути шляхом відкриття справ проти окремих співробітників Нацполіції».

За чутками, в СБУ навіть оголосили нагороду за спійманих на корупції та інших порушеннях працівників МВС та Нацполіції. В президентському штабі зізнаються, що на місцях ведеться неформальна робота з поліцією за спиною Авакова. Наглядні аргументи для такого діалогу – декілька справ, що вже є в прокуратурі та ДБР щодо незаконного втручання поліції у виборчий процес. І сьогоднішній брифінг СБУ став ще одним сигналом, що у президента лишились козирі в рукаві.

Павло Вуєць, «Главком»