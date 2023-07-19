На море, але без росіян! Як українці відпочивають за кордоном під час війни

Відпустка-2023. Головна опція закордонного туру – відсутність росіян поблизу

Середина літа – пік сезону відпусток. Звичку українців виїжджати у гори і на моря не змогло зламати навіть повномасштабне вторгнення Росії: якщо у перший рік великої війни вітчизняна туристична галузь просто завмерла на межі існування, то у 2023-му турбізнес поволі приходить до тями. При цьому активізувався не тільки внутрішній туризм, а й закордонні напрямки.

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Про те, куди зараз їздять відпочивати українці і як змінилися ціни, – у матеріалі «Главкома».

Закордон: куди їдуть українці та як змінився попит

Улюблені країни для відпочинку не змінилися. Наші люди, як і до війни, обирають влітку Туреччину, Грецію, Іспанію, Чорногорію, Албанію, Італію, Болгарію, а також Єгипет, Кіпр, Хорватію. Ці напрямки як найпопулярніші називають усі опитані «Главкомом» експерти.

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Керівниця відділу розвитку напрямків туроператора Join Up! Катерина Артюх додає: цього року у туристів також є попит на екзотичні країни, на кшталт Танзанії та Шрі-Ланки. Без уваги не залишаються Мальдіви та ОАЕ.

Турпотік, зазначають оператори, суттєво знизився з початком повномасштабної війни, але цього літа він пожвавлюється.

«Минулого року люди зовсім не думали про відпочинок, – зазначає Денис Пушенко, виконавчий директор туроператора Alf Tour. – Тоді всі переймалися лише про те, як забрати речі і переїхати куди подалі. Нині попит саме на відпочинок відновлюється».

Членкиня ради директорів TPG Tour Олена Бойко підтверджує: до війни її компанія обслуговувала близько 600 тис. клієнтів щорічно, минулого року – не набралося навіть 30 тис. Зараз ситуація покращується.

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«Якщо минулого року ми відправляли один автобус відпочивальників раз на 10 діб, то наразі у нас курсує два автобуси на тиждень з Києва і два – зі Львова. Щотижня 1,5 тис. людей мінімум зі всіх міст прямують автобусами на виїзд», – зазначає Олена Бойко.

Катерина Артюх ділиться своїми даними: на екваторі цього літа кількість подорожувальників закордон, за статистикою компанії JoinUp!, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросла вшестеро.

«У першій половині літнього сезону 2023 року загальна кількість туристів, які скористалися нашими послугами, становить біля 76,5 тис. осіб. З них майже 45 тис. – жінки, 20 тис. – діти, решта – чоловіки, які не підпадають під критерії призову, отже, мають можливість виїжджати за кордон», – розповіла експертка.

Вартість турів

Стосовно цін, туроператори зазначають: вони виросли. У JoinUp! вказують: цінники турів зросли на 10-15%. «Серед основних причин – зростання курсу валют, здорожчання енергоносіїв, ускладнена логістика у зв'язку з повномасштабною війною, істотне зростання попиту після зняття протикоронавірусних обмежень», – пояснює Артюх.

Найдешевший тур обійдеться зараз у 150 євро на людину – сім ночей у найдешевшому готелі без сніданків. У середньому, сім ночей у Туреччині обійдуться у понад 25 тис. грн, у Єгипті – понад 21 тис., у Чорногорії – біля 28 тис., у Греції – 29 тис. Найдешевшою нині є Болгарія – там тиждень від 14,6 тис. грн.

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Типові цінові пропозиції відпочинку за кордоном для українців цього літа

Денис Пушенко з Alf Tour називає середню ціну у 50 тис. грн, але це вже за двох. Найдорожчою серед популярних напрямків експерт називає Хорватію – від 56 тис. грн на двох за сім ночей. У Болгарії можна знайти сім ночей за двох всього за 30 тис. грн.

Але навіть не ціни сьогодні найбільше цікавлять українських відпочивальників. Головне тепер – щоби у готелі не було росіян.

«Один з ключових запитів, що надходять до нашого колцентру при виборі турів, звучить так: хочемо туди, де немає русні», – зазначає Катерина Артюх.

Денис Пушенко додає: росіяни, на жаль, є майже всюди, тому логічніше з’ясовувати, де їх найбільше. «Більше всього вони на виду, звісно у Туреччині, на інших напрямках особливої активності не помічено, поводяться набагато тихіше», – констатує представник Alf Tour.

Будь-яка подорож тепер починається з автобуса

А от дістатися до закордонного курорту з початком повномасштабної війни стало значно складніше.

«Логістика змінилась кардинально. З України доведеться виїжджати автобусом, а це кордони, черги, можливі затримки. Ті, хто планують свою подорож завчасно, прагнуть приїхати у місто, звідки вилітатимуть, за добу до вильоту і ночують у цьому місті. Ті, хто прагнуть зекономити, намагаються доїхати у день вильоту, але це, на жаль, через вище вказані причини інколи туристам не вдається, і вони запізнюються на літак», – пояснює Денис Пушенко, директор Alf Tour.

Найголовніші хабами для українських мандрівників тепер стали аеропорти: Польщі (Варшава, Жешув); Румунії (Сирет, Бухарест); Молдови (Кишинів).

«Простіше обирати проїзд до місця відпочинку лише автобусом, тоді немає стиковок і ризику запізнитися на літак, – продовжує Денис Пушенко. – Але це тривала подорож, найдовший маршрут у нас займає близько 48 годин, це до Егейського узбережжя Туреччини, кінцева зупинка у Даламані. Рейс до Албанії через Чорногорію, з кінцевою зупинкою у місті Вльора, займе орієнтовно 44 години. До Чорногорії – 39 годин, до Анталії – 37 годин, та до Хорватії, (кінцеві – Пула та Спліт) – 30 годин».

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Внутрішній туризм: курс на Захід

Туроператори, які займаються внутрішнім туризмом, запевняють: нині українці все ж більше подорожують своєю країною.

Найпопулярніші курорти, де відпочивальникам пропонують оздоровлення. Беззаперечні лідери – Карпати, санаторії та пансіонати у Трускавці, Моршині, Східниці. Популярний також літній дитячий відпочинок у форматі таборів, які розміщуються в готелях.

Перебування в одному із дитячих таборів, наприклад у Яремчі, обійдеться батькам у 25,7 тис. грн за одну дитину на дев’ять ночей. Але можна знайти і значно дешевші варіанти: 9,5 грн за шість ночей.

Відпочинок для дорослих коштуватиме від 10 до 30 тис. грн за двох на 14 днів.

Українські відпочивальники на пляжі. Поряд з ними висить застережна табличка, що сповіщає про мінну небезпеку Фото: Ольга Гвоздецька

У той же час чимало українців організовують собі відпочинок самостійно, особливо коли йдеться про подорожі своєю країною.

Крім того, слід не забувати, що внаслідок теракту на Каховській ГЕС та мінної небезпеки чимало пляжів закриті. Зокрема влада Одеси заявила у червні, що всі пляжі міста є непридатними для купання.

Богдан Боднарук, для «Главкома»