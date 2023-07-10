Головна Публікації
search button user button menu button

Турецький гамбіт Ердогана

тема тижня
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки glavcom.ua
Турецький гамбіт Ердогана
Путін так довго вдавав із себе короля, що не помітив, як останні 500 днів перетворився на геполітичного пішака
фото з відкритих джерел

Москва в істериці від останніх кроків Анкари

8 липня, на 500-й день війни президент України Володимир Зеленський опублікував відео безпосередньо з так званого сакрального для росіян місця. Того самого, володіння яким означає «володіння навіть не Чорним морем, а світом».

Турецький гамбіт Ердогана фото 1

Одночасно РФ зазнала ще одного чорноморського удару, який  біснувата пропаганда охрестила «тотальною зрадою Ердогана». Йдеться про повернення героїв-«азовців» з Туреччини до України. 

Із Туреччини повернулися додому командири оборони «Азовсталі». Воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега
Із Туреччини повернулися додому командири оборони «Азовсталі». Воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега
фото: офіс президента

Розпач на пропагандистській шкалі коливався від слів Пєскова «нас не попередили, це порушення наявних домовленостей» до «Ердогана нагнули в НАТО», «Зеленський його розвів». Зрештою усе звелося до того, що на «азовців» – плювати, на «слово Туреччини» – також».

Турецький гамбіт Ердогана фото 2

Насправді, аж ніяк не плювати. Адже повернення наших героїв – лише символічний (хоча і яскравий) ляпас Анкари Москві. 

Так, у Росії негайно повернулися до обговорення, навіщо «цар» виміняв свого кума Медведчука на українських «нацистів». І до визнання того факту, що з поверненням «азовців» до України, її так звану «денацифікацію», як і «демілітаризацію», вже також можна вважати «успішно» досягнутою ціллю СВО. Жартують, звісно, але розпач навіть більший, ніж під час пригожинського заколоту, коли офіційної команди з Кремля як реагувати не надходило. 

Термінова розмова голів МЗС 9 липня ще більше загострила ситуацію. Лавров у бесіді з Хаканом Фіданом вказав «на деструктивність курсу на продовження постачання Туреччиною військової техніки Києву».

І ось це вже не символічне. Нагадаємо, протягом останніх днів стало відомо, що:

  • Україна незабаром отримає від Анкари САУ T-155 Firtina. (Це перша публічна заява про постачання ЗСУ турецької 155-мм артилерії. Раніше постачалися лише відповідні боєприпаси).
  • Україна підписала з Туреччиною меморандум про співпрацю щодо розвитку виробництва різних типів БПЛА.
  • Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО.
  • Також, за його словами, «несправедлива війна Росії ведеться всупереч міжнародному праву, а його країна з часів окупації Криму виступає за територіальну цілісність України».
  • Також він зазначив: «Ще однією важливою причиною, чому Туреччина з впевненістю дивиться у майбутнє України — те, що кримські татари завзято ведуть боротьбу за свободу своєї країни».

Лавров ритуально пригрозив Фідану, що «відповідні кроки можуть призвести до негативних наслідків». Але у московські залякування зараз вірять хіба що в Будапешті. Туреччина розіграла свій гамбіт (жертва малим для отримання стратегічної переваги) і, хочеться вірити, доведе свою частину великої світової партії на «геополітичній шахівниці» до загальної перемоги над Росією. І це цілком зрозуміло: Путін так довго вдавав із себе короля, що не помітив як за ці 500 днів перетворився на пішака.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Читайте також:
Теги: Туреччина пропаганда війна путін Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олаф Шольц дуже довго не хотів визнавати Путіна злочинем
Звідки у Європи взявся страх втратити Росію (а не нас)
5 липня, 08:52
Білоруси стали фактично ядерними заручниками Путіна
У Москві пропонують ядерний удар по «умовній Познані»
15 червня, 13:17
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський розповів про важливість конференції в Лондоні з відновлення України
21 червня, 23:05
Стало відомо, коли відбудеться церемонія YUNA-2023
Стало відомо, коли відбудеться церемонія YUNA-2023
10 червня, 19:21
Окупанти ведуть прицільний вогонь по трубопроводу
Росіяни намагаються розбомбити трубопровід з аміаком на Харківщині
14 червня, 19:44
Олексій Резніков
Резніков анонсував новий формат відносин України з НАТО
16 червня, 02:49
Чонгарський міст після «бавовни»
«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту
22 червня, 10:58
Юрій Луценко пішов із військової служби
Демобілізований Луценко поставив перед владою питання: у чому винен Порошенко?
Сьогодні, 07:30
Лише у Бучі на початку повномасштабної війни окупанти розстріляли сотні мирних жителів
500 днів повномасштабної війни: названо кількість вбитих росіянами мирних українців
8 липня, 11:09

Публікації

Путін так довго вдавав із себе короля, що не помітив, як останні 500 днів перетворився на геполітичного пішака
Турецький гамбіт Ердогана
Сьогодні, 16:21
Юристи світової компанії радять бізнесмену розійтися по-доброму: добровільно відмовитися від торгової марки, в яке він вмонтував ім’я сина
Маленька війна великої корпорації
5 липня, 12:25
Топчиновники вимушені пояснювати банкам та аудиторам походження своїх коштів або переходити на геть «чорні» схеми
Довічний контроль статків? Депутатів об'єднала біда
3 липня, 13:40
Оксана Стеценко забрала свого сина Микиту з Росії
Росіяни вкрали дитину. Історія українки, яка подолала 3 тис. миль, аби визволити свого сина
1 липня, 08:00
Підвищення граничної ціни на оптовому енергоринку дозволить імпорт електроенергії в необхідних обсягах для покриття дефіциту в період пікових навантажень енергосистеми
Енергетична тривога. Україні потрібен імпорт
30 червня, 08:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Повернення командирів захисників «Азова» вдарило по настроях військ Кремля – ISW
20K
Як пройшли останні хвилини життя пасажирів батискафа «Титан»
13K
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків
11K
Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина
11K
«Настав час відплати». Розвідка оприлюднила інтригуюче відео
9705
Питанням тим, хто хоче обміняти частину території та суверенітет на мир

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту