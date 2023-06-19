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ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Запоріжжі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Запоріжжі
Українські воїни звільнили на півдні вже 113 км²
фото ілюстративне

Загалом на таврійському напрямку українські воїни просунулися в глибину противника до 7 км

У Міноборони підтвердили звільнення села П'ятихатки Запорізької області. Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Раніше про те, що населений пункт контролює Україна заявляли росіяни.

«За два тижні ЗСУ звільнили вісім населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки», – йдеться в повідомленні.

ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Запоріжжі фото 1

Загалом на таврійському напрямку українські воїни просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа – 113 км².

«За минулий тиждень ворог ніс суттєві втрати. Зокрема, минулого тижня втрати противника на всіх напрямках склали більше 4600 вбитих та поранених, крім того нашими оборонцями було взято в полон більше 80 бійців агресора. Також нашими силами оборони було знищено більше 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких – вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого», – повідомляє Маляр.

Нагадаємо, триває 481-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару по Україні ракетами та іранськими ударними безпілотниками Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школу.

Теги: ЗСУ війна окупанти Запоріжжя контрнаступ

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