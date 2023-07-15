ЗСУ розповіли про головну проблему на Бахмутському напрямку
За добу окупанти понад 400 разів обстріляли позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку
Збройні сили України продовжують зберігати ініціативу на Бахмутському напрямку. Тиснуть на ворога на південному й північному флангах. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
«Ворог чинить шалений опір, 408 разів за добу обстріляв позиції, здійснив один авіаналіт», – розповів Череватий.
За добу відбулось 15 боєзіткнень під час яких знищено:
- 77 окупантів;
- 172 поранено;
- два танки;
- БТР;
- сім гармат;
- дві самохідні артилерійські установки;
- ЗРК «Стрела-10»;
- протитанковий комплекс;
- один БпЛА.
Також двоє окупантів були взяті в полон.
«Якщо подивитись соціальний портрет полонених росіян: погано екіпіровані, не дуже навчені, не з вищих шарів суспільства, як правило, чоловіки зі слабкою мотивацією. Головне питання в тому, що вони не настільки навчені й підготовлені, як те, що їх поки що доволі багато й вони мають багато артилерії й іншої зброї», – розповів Череватий.
Нагадаємо, триває 507-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення.
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