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ЗСУ розповіли про головну проблему на Бахмутському напрямку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ розповіли про головну проблему на Бахмутському напрямку
ЗСУ тиснуть на ворога на Бахмутському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

За добу окупанти понад 400 разів обстріляли позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку

Збройні сили України продовжують зберігати ініціативу на Бахмутському напрямку. Тиснуть на ворога на південному й північному флангах. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Ворог чинить шалений опір, 408 разів за добу обстріляв позиції, здійснив один авіаналіт», – розповів Череватий.

За добу відбулось 15 боєзіткнень під час яких знищено:

  • 77 окупантів;
  • 172 поранено;
  • два танки;
  • БТР;
  • сім гармат;
  • дві самохідні артилерійські установки;
  • ЗРК «Стрела-10»;
  • протитанковий комплекс;
  • один БпЛА.

Також двоє окупантів були взяті в полон.

«Якщо подивитись соціальний портрет полонених росіян: погано екіпіровані, не дуже навчені, не з вищих шарів суспільства, як правило, чоловіки зі слабкою мотивацією. Головне питання в тому, що вони не настільки навчені й підготовлені, як те, що їх поки що доволі багато й вони мають багато артилерії й іншої зброї», – розповів Череватий.

Нагадаємо, триває 507-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Бахмут

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