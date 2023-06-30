«Вагнер» досі вербує найманців попри невдалий заколот – ВВС

Усі центри вербування відповіли журналістам, що працюють у звичному режимі

Попри невдалу спробу держперевороту в Росії та передислокацію в Білорусь, приватна військова кампанія «Вагнера» досі вербує найманців по всій Росії. Про це повідомляє BBC.

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Журналісти видання зв’язалися з десятком центрів вербування «Вагнера» в РФ. Вони повідомляли, що звертаються на прохання брата, і цікавились можливістю приєднатися до ПВК, щоб воювати в Україні.

Усі центри вербування відповіли їм, що працюють у звичному режимі. При цьому наголосили, що новобранці укладають контракти безпосередньо з ПВК «Вагнер», а не з міністерством оборони РФ. Хоча після провального бунту Путін заявив, що найманці можуть перейти на контракти до Міноборони.

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«Це абсолютно ніякого відношення до міністерства оборони не має. Нічого не зупинилося, ми продовжуємо набирати», – сказав чоловік зі спортклубу «Спарта» у Волгограді, який займається вербуванням у ряди «Вагнера».

У спортивному клубі «Вікінг» у Мурманську так само підтвердили, що досі найбирають найманців для війни в Україні.

«Так, ми набираємо туди. Якщо хтось хоче поїхати, потрібно просто подзвонити мені, і ми призначимо день», – сказала жінка з центру вербування.

Як вияснили журналісти, зарплата «вагнерівців» становить приблизно 240 000 рублів на місяць, контракти укладаються на шість місяців.

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Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Президент країни-агресорки Володимир Путін назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина і ПВК «Вагнера», а сам ватажок найманців поїде до Білорусі.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Пригожин та Кремль досі обговорюють деталі угоди за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.