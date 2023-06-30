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«Вагнер» досі вербує найманців попри невдалий заколот – ВВС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Вагнер» досі вербує найманців попри невдалий заколот – ВВС
Зарплата «вагнерівців» становить приблизно 240 000 рублів на місяць
фото: РІА Новини

Усі центри вербування відповіли журналістам, що працюють у звичному режимі

Попри невдалу спробу держперевороту в Росії та передислокацію в Білорусь, приватна військова кампанія «Вагнера» досі вербує найманців по всій Росії. Про це повідомляє BBC.

Журналісти видання зв’язалися з десятком центрів вербування «Вагнера» в РФ. Вони повідомляли, що звертаються на прохання брата, і цікавились можливістю приєднатися до ПВК, щоб воювати в Україні.

Усі центри вербування відповіли їм, що працюють у звичному режимі. При цьому наголосили, що новобранці укладають контракти безпосередньо з ПВК «Вагнер», а не з міністерством оборони РФ. Хоча після провального бунту Путін заявив, що найманці можуть перейти на контракти до Міноборони.

«Це абсолютно ніякого відношення до міністерства оборони не має. Нічого не зупинилося, ми продовжуємо набирати», – сказав чоловік зі спортклубу «Спарта» у Волгограді, який займається вербуванням у ряди «Вагнера».

У спортивному клубі «Вікінг» у Мурманську так само підтвердили, що досі найбирають найманців для війни в Україні.

«Так, ми набираємо туди. Якщо хтось хоче поїхати, потрібно просто подзвонити мені, і ми призначимо день», – сказала жінка з центру вербування.

Як вияснили журналісти, зарплата «вагнерівців» становить приблизно 240 000 рублів на місяць, контракти укладаються на шість місяців. 

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Президент країни-агресорки Володимир Путін назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина і ПВК «Вагнера», а сам ватажок найманців поїде до Білорусі. 

До слова, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Пригожин та Кремль досі обговорюють деталі угоди за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. 

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Теги: ПВК «Вагнер» війна росія

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