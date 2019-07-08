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    У світі

    Німеччина відмовилася відправляти наземні війська у Сирію

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    Німеччина відмовилася відправляти наземні війська у Сирію

    Ми хочемо, щоб наземні війська Німеччини частково замінили американських військових в регіоні, - спікер уряду

    Спікер уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що німецька сторона відповіла відмовою на запит США відправити війська в Сирію. Про це повідомляє агентство Deutsche Welle.

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    За його словами, у Німеччині планують продовжувати раніше розпочаті засоби боротьби з «Ісламською державою». Однак, в їх число не входить відправка наземних підрозділів бундесверу в Сирію. 

    «Ми хочемо, щоб наземні війська Німеччини частково замінили американських військових в регіоні», - сказав Зайберт в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.

    Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Сирії ще на рік. За його словами, буде заблоковано майно осіб і заборонений вивіз або реекспорт певних товарів.

    Раніше повідомлялося, що Німеччина продасть зброї країнам-учасницям війни в Ємені. Як повідомили в Міністерстві економіки Німеччини, уряд схвалив постачання зброї на понад мільярд євро для країн-учасниць альянсу під керівництвом Саудівської Аравії.

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