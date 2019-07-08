З початку передвиборчої кампанії поліція відкрила близько 100 кримінальних проваджень



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Здебільшого до поліції звертаються через факти незаконної агітації, підкуп виборців, перешкоджання здійсненню виборчого права, хуліганство і пошкодження майна

Всього з початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло 2384 повідомлення про порушення

З початку передвиборчої кампанії з дострокових виборів до Верховної Ради поліція внесла дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань 95 фактів порушень виборчого законодавства. Про це йдеться на сайті МВС.

«Всього з початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло 2384 повідомлення про порушення. Крім того, правоохоронці склали 491 адміністративний протокол за фактами порушення у виборчій сфері. Протягом минулої доби до органів поліції надійшло 102 повідомлення про події, пов’язані з виборчим процесом», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, здебільшого до поліції звертаються через факти незаконної агітації, підкуп виборців, перешкоджання здійсненню виборчого права, хуліганство і пошкодження майна.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.