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    Думки вголос

    Скандал з телемостом: до якого з таборів своїх прибічників відносить себе Зеленський?

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Скандал з телемостом: до якого з таборів своїх прибічників відносить себе Зеленський?
    Володимир Зеленський

    Слова - вони такі...

    Вибачте мій перфекціонізм.

    Цитата президента Зеленського:

    Телеміст – це «спроба розділити нас перед виборами на два табори. Одному табору політики розкажуть: «Конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы, подумаешь, тысячи погибших наших ребят». Другі політики закличуть обуритись. І, прикриваючись патріотизмом, підуть заробляти бали на вибори».

    Так от, запитання в студію. Якщо про обидва табори сказано в негативному ключі, то до якого з них відносить Володимир Зеленський своїх прибічників? До першого, чи до другого?

    Слова - вони такі...

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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