Скандал з телемостом: до якого з таборів своїх прибічників відносить себе Зеленський?
Володимир Зеленський
Слова - вони такі...
Вибачте мій перфекціонізм.
Цитата президента Зеленського:
Телеміст – це «спроба розділити нас перед виборами на два табори. Одному табору політики розкажуть: «Конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы, подумаешь, тысячи погибших наших ребят». Другі політики закличуть обуритись. І, прикриваючись патріотизмом, підуть заробляти бали на вибори».
Так от, запитання в студію. Якщо про обидва табори сказано в негативному ключі, то до якого з них відносить Володимир Зеленський своїх прибічників? До першого, чи до другого?
Слова - вони такі...
Джерело: блог Віктора Шлінчака
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»