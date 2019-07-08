Скандал з телемостом: до якого з таборів своїх прибічників відносить себе Зеленський?

Володимир Зеленський

Слова - вони такі...

Вибачте мій перфекціонізм.

Цитата президента Зеленського:

Телеміст – це «спроба розділити нас перед виборами на два табори. Одному табору політики розкажуть: «Конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы, подумаешь, тысячи погибших наших ребят». Другі політики закличуть обуритись. І, прикриваючись патріотизмом, підуть заробляти бали на вибори».

Так от, запитання в студію. Якщо про обидва табори сказано в негативному ключі, то до якого з них відносить Володимир Зеленський своїх прибічників? До першого, чи до другого? Слова - вони такі...

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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