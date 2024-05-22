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Навіщо Путін дістав ядерний кинджал?

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Наталія Сокирчук glavcom.ua
Навіщо Путін дістав ядерний кинджал?
Російський ядерний ракетний комплекс на параді у Москві
фото: ЕРА

Навчання з ядерною зброєю в Ростовській області мають радше не військову, а політичну мету

Уперше за час повномасштабної війни проти України Росія провела ядерні навчання в регіоні, наближеному до зони бойових дій, – у Південному військовому окрузі, центр якого в Ростові. Звідти до України – менш ніж 600 км.

«Повітряно-космічні сили РФ на навчаннях з нестратегічною ядерною зброєю відпрацьовують спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, зокрема, гіперзвукових ракет «Кинжал», та вильоти у призначені райони патрулювання», – заявили 21 травня в міноборони країни-агресорки. Крім того, на Ростовщині ракетинки відпрацьовували можливість застосування мобільних комплексів «Іскандер» з тактичними ядерними боєзарядами. Утім, на відео, оприлюдненому військовим відомством РФ, боєголовки ракет заблюрили.

Радіус дії тактичної ядерної зброї обмежується кількомастами кілометрами, вона має досить низьку, непорівняну зі стратегічною нуклеарною зброєю потужність і  призначена для використання на полі бою.

Демонстрація «ядерних кинджалів» викликала переполох не так в Україні, де до пекельних небезпек та ризику загинути стоїчно звикли, як на Заході, котрий насправді і був головним об’єктом путінського шантажу.

Нагадаємо, що застосування ядерної зброї було обумовленою між Москвою та Вашингтоном ще в 2022 році «червоною лінією», за перетин якої США обіцяли негайну, руйнівну для Росії відповідь конвенційною зброєю.

Вочевидь, Путін шантажує західних партнерів України, піднімаючи ставки перед ймовірними «мирними» переговорами та намагаючись змусити союзників Києва послабити підтримку та відмовитися від гіпотетичних намірів втрутитися у війну на полі бою. 

Чи є ядерні погрози Путіна частиною політики, чи справді диктатор готовий на безпрецедентні дії? «Главком» зібрав коментарі впливових західних ЗМІ та аналітиків.

The New York Times
«Путін може застосувати ядерну зброю в Україні»
Росія розпочала тактичні ядерні навчання як попередження союзникам України
Росія розпочала тактичні ядерні навчання як попередження союзникам України
скріншот The New York Times

Американські урядовці роками занепокоєні величезним арсеналом ядерної зброї в Росії, але спроби взяти його під контроль дипломатичними засобами зазнали невдачі на тлі розриву договорів про контроль над озброєннями часів холодної війни (йдеться про вихід Росії з договорів про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, скорочено СНО–1 та СНО–2 – «Главком»), пише The New York Times.

«Навчання росіян з тактичною ядерною зброєю є чітким нагадуванням про те, що Путін може застосувати ядерну зброю в Україні. У Кремлі стверджують, що навчання є відповіддю на «провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб» на адресу Росії. Можливість переходу конфлікту в ядерну площину існувала від самого початку, коли Москва намагалася використати свій ядерний арсенал, щоб утримати західні країни від допомоги Києву. У день, коли Путін розпочав своє вторгнення більше двох років тому, він попередив країни, які розглядають можливість втрутитися і допомогти Україні, що вони зіштовхнуться з «такими наслідками, яких ніколи не бачили за всю свою історію», – йдеться у статті.

«Міноборони РФ на відео заблюрили боєголовку на ракетах «Іскандер», що видається непотрібним, але театральним»

Водночас експерт з питань ядерного нерозповсюдження з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїс назвав навчання «відвертою спробою ядерного примусу». «Вони навіть розмили (на відео Міноборони РФ – «Главком») боєголовку на балістичних ракетах «Іскандер», що видається непотрібним, але театральним», – зазначив експерт.

The Telegraph
«Блеф і театральщина»
Російські навчання з ядерною зброєю західні експерти назвали «театральними»
Російські навчання з ядерною зброєю західні експерти назвали «театральними»
скріншот The Telegraph

Журналісти видання The Telegraph поспілкувалися з експертами і дійшли висновку, що ядерні навчання РФ – це психологічний тиск. «Ці навчання мають на меті нагадати про загрозу Росії застосувати тактичну ядерну зброю в Україні», – пише видання.

Журналісти  цитують Геміша де Бреттон-Гордона, колишнього командира Об'єднаного полку хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту Збройних сил Великої Британії: «Це більше блеф і марнослів'я. Путін використовував перспективу ядерної битви на ранньому етапі, і Захід справедливо ігнорував її. Це ще одне свідчення того, що тактична ядерна загроза Росії є паперовим тигром, і до неї слід ставитися саме так. Найімовірніше, що боєголовка не ядерна, – ми знаємо, що їм вже довелося використати багато ракет «Іскандер», тож їхні боєзапаси закінчуються».

«Тактична ядерна загроза Росії є паперовим тигром, і до неї слід ставитися саме так»

У свою чергу, Мірча Джоане, заступник генерального секретаря НАТО, зазначав ще у березні: «Ми не бачимо жодної безпосередньої загрози застосування Росією цієї зброї. Але ці заяви самі по собі дуже небезпечні, тому що вони підривають довіру. Росія знає про наслідки таких кроків».

Express
«Британія затамувала подих»
Росія «почала» використовувати ядерну зброю, здатну вразити Велику Британію
Росія «почала» використовувати ядерну зброю, здатну вразити Велику Британію
скріншот Express

Попри те, що російські ядерні навчання проходять поблизу кордонів з Україною, не на жарт перелякалися жителі туманного Альбіону. Так, британське видання Express цитує відставного генерала Річарда Берронса, який на запитання, чи зможуть британські протиракетні сили відбити російську атаку, відповів: «Ні, звичайно, ні. Велика Британія поки що не має протиповітряної та протиракетної оборони, яку має Україна. Нам це не було потрібно».

За словами відставного генерала, попри те, що Росія використовує застарілі моделі ракет, вони все одно можуть бути досить точними. «Ті ракети, які падають на Київ, можуть впасти на Лондон. А протиповітряна оборона Києва набагато, набагато краща», – вважає Берронс.

Vox
Росія загрожує і з землі, і з космосу
Песимістичний заголовок американського видання Vox
Песимістичний заголовок американського видання Vox
скріншот Vox

«Чому США вважають, що Росія хоче запустити ядерну боєголовку в космос, і наскільки це може бути погано? Дуже, дуже погано», – лякає Vox заголовком до статті про російську космічну загрозу. Проте не поспішайте лякатися – поки що і журналістам видання, і експертам, яких вони опитали, багато чого незрозуміло.

Видання нагадує, що офіційні особи США неодноразово підкреслювали, що пряма небезпека для американців мінімальна. Як сказала Меллорі Стюарт у своїй презентації в CSIS: «Ми не говоримо про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або спричинити структурні пошкодження на Землі». Це не означає, що вона не завдасть жодної шкоди, особливо електронним системам, пише Vox.

«Абсолютно незрозуміло, для чого космічна бомба потрібна росіянам... Кожна офіційна публічна заява Росії викликає все більше запитань», – розмірковує Клейтон Своуп, заступник директора Проекту аерокосмічної безпеки в CSIS. На думку експерта, Росія може нашкодити сама собі, адже вона має десятки власних супутників на низькій навколоземній орбіті. Утім, військова і комерційна присутність Росії в космосі останніми роками зменшується, що може зіграти певну роль у розрахунках Путіна. «Росіяни ладні сказати, що США можуть втратити набагато більше, ніж вони», – додає Своуп.

«Ми знаємо дуже мало про те, який ефект матиме ядерний вибух на орбіті, тому що, на щастя, в космосі було проведено не так вже й багато ядерних випробувань», – зазначає Девід Бурбах, професор Військово-морського коледжу США і експерт з космічної безпеки.

Бурбах припустив, що Путін, який під час війни в Україні постійно публічно згадував про потужний ядерний арсенал своєї країни, хоче досягти політичного ефекту також від наявності орбітальної зброї як загрози, що «буквально кружляє над головами його супротивників».

Наталія Сокирчук, «Главком»

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Теги: росія війна путін ядерна зброя погрози

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