Сольський подав у відставку, Європарламент визнав Путіна нелегітимним. Головне за 25 квітня

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський сьогодні написав заяву на звільнення

Міністр агрополітики Сольський подав у відставку, Європарламент визнав Путіна нелегітимним президентом, митрополита Святогірської лаври Арсенія взято під варту. «Главком» склав добірку новин 25 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Міністр агрополітики Сольський подав у відставку

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський написав заяву на звільнення. Заяву міністра буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

«Так, я написав заяву про відставку з поста міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі – продовжу працювати», – прокоментував свою заяву міністр.

Європарламент визнав Путіна нелегітимним президентом

Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засуджує те, як проходили «перевибори» російського диктатора Володимира Путіна та закликає не вважити їх легітимними.

В ухваленій резолюції європарламентарі закликають країни-члени ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати російських «виборів», оскільки вони проводилися у тому числі на окупованих територіях України, а на території Росії не були ані вільними, ані чесними.

Парламентарі наголосили, що єдиною метою цієї імітації процесу волевиявлення було легітимізувати подальшу владу Путіна, внутрішні репресії і війну проти України.

Митрополита Святогірської лаври Арсенія взято під варту

Настоятеля Святогірської лаври, митрополита Арсенія, який поширював інформацію про розташування Сил оборони України, взято під варту.

За клопотанням прокурорів Донецької обласної прокуратури уродженцю Республіки Карелія РФ, який підозрюється у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Митрополиту Арсенію загрожує восьми років позбавлення волі.

Справа судді Львова

Шостий апеляційний адміністративний суд 25 квітня оголосив перерву до 30 травня у розгляді справи щодо поновлення судді Богдана Львова на посаді у Верховному Суді. Раніше журналісти-розслідувачі знайшли в нього російське громадянство.

Представник СБУ в залі суду підтвердив, що спецслужба встановила факт набуття Львовом громадянства РФ, а також дані його російського паспорта та податкового коду.

Служба безпеки «вважає російське громадянство Богдана Львова доведеним». За словами представника спецслужби, для цього використали бази даних Федеральної податкової служби та Міністерства внутрішніх справ РФ.

Верховна Рада узаконила роботу домашніх працівників

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №5695, який передбачає врегулювання роботи домашніх працівників. За законопроєкт в другому читанні проголосував 231 народний обранець. Документ вводить у законодавство поняття «домашня праця» й забезпечує працівникам соціальний захист.

Зокрема, з домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин та визначає права та обов’язки сторін, а також є підставою для допуску домашнього працівника до роботи після здійснення роботодавцем повідомлення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, про прийняття домашнього працівника на роботу в порядку, встановленому урядом.