Аналітики пояснили, навіщо Росія проводить ядерні навчання

Кремль хоче вплинути на західних осіб, які ухвалюють рішення

Навчання Росії із відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї покликані налякати політиків країн Заходу та змусити їх добровільно вдатися до вигідних агресору дій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські випробування ядерної зброї є частиною кампанії рефлексивного контролю Кремля, яка часто використовує брязкання ядерною зброєю, щоб вплинути на західних осіб, які ухвалюють рішення.

Військові аналітики зауважили, що відомий російський блогер, нагороджений Кремлем, прямо пов'язав російські ядерні навчання зі спробами Кремля вплинути на прийняття рішень на Заході. Зокрема, з нещодавніми дискусіями щодо дозволу використовувати західну зброю для ураження військових цілей в Росії.

«Рефлексивний контроль є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни – це тактика, яка спирається на формування супротивника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб супротивник добровільно вживав дій, вигідні Росії», – йдеться у звіті.

Аналітики ISW вважають, що політика США і Заходу, яка обмежує здатність України завдавати ударів по військових цілях в Росії, серйозно підриває здатність України захистити себе від нинішніх російських наступальних операцій на півночі Харківської області або в будь-якій зоні вздовж кордону, де російські війська можуть вирішити провести наступальні операції в майбутньому.

Нагадаємо, бійці армії окупантів розпочали перший етап навчань із відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

У рамках цього етапу ракетні з'єднання відпрацьовують завдання отримання спеціальних боєприпасів для комплексу «Іскандер», спорядження ними ракет та потайного висування в позиційний район для підготовки до пусків.

Раніше російське міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї.

Зазначається, що навчання пройдуть «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань», у них братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ.

Навчання з нестратегічною ядерною зброєю нібито пов'язані із заявами Заходу про готовність ввести війська в Україну.