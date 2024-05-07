Через російську агресію в Україні постраждало 1062 пам’ятки культурної спадщини

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 18 областях

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зазнали пошкоджень або були зруйновані 1062 памʼятки культурної спадщини. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

За його даними, від 24 лютого 2022 року до 25 квітня 2024-го РФ зруйнувала або пошкодила 1062 об’єкти культурної спадщини. З них пам’яток національного значення – 123, місцевого значення - 864, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини - 75.

«Зокрема, пам’ятки архітектури та містобудування складають 316 об’єктів, архітектури – 307, історії – 226, архітектури та містобудування, історії – 61, археології – 56, архітектури, історії – 39, монументального мистецтва – 21, містобудування та монументально-декоративного мистецтва – 19, архітектури, монументального мистецтва – 7, містобудування – 5, науки і техніки, архітектури – 2, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, садово-паркового мистецтва – 1; архітектури та садово-паркового мистецтва – 1», – уточнили у МКІП.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 18 областях:

Харківська область – 299;

Херсонська область – 144;

Донецька область – 125;

Одеська область – 115;

Чернігівська область – 71;

Київська область та м. Київ – 69;

Миколаївська область – 44;

Запорізька область – 44;

Львівська область – 36;

Дніпропетровська область – 34;

Луганська область – 30;

Сумська область – 25;

Хмельницька – 10;

Полтавська область – 6;

Вінницька область – 4;

Житомирська область – 4;

Кіровоградська – 1;

Черкаська – 1.

Нагадаємо, 1 січня 2024 року росіяни здійснили масовану атаку дронами-камікадзе типу Shahed, унаслідок чого був знищений музей українського військово-політичного діяча Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де вчився лідер та ідеолог Організації українських націоналістів Степан Бандера. Саме на 1 січня припадає 115-річчя з дня народження Бандери. «Цієї ночі ворог поцілив у два об’єкти національної памʼяті у Львові. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію», – написав мер Львова Андрій Садовий.

Музей Шухевича був розташований у будинку, у якому діяча у 1950 році вбили радянські спецслужби з Міністерства держбезпеки СРСР. Тут було обладнано так званий бункер, що являв собою дерев'яний короб у міжповерховому просторі на кілька осіб з розсувними перегородками. Вхід у криївку здійснювався зі сходового майданчика. Потрапити до неї можна було з окремого входу.

До слова, експертна комісія Українського інституту національної пам'яті з питань реалізації норм Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» ухвалила фаховий висновок про належність Арки дружби народів до символіки російської імперської політики, відтак необхідність його демонтажу.

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Фаховий висновок Комісії з цього приводу було оприлюднено 28 березня 2024 року на сайті Інституту. Члени Комісії ухвалили рішення про повний демонтаж пам’ятки, що викликало значний резонанс у суспільстві, тому фахівці інституту вирішили ще раз детально пояснити процедуру ухвалення рішення та його обґрунтування.

Зазначається, що Експертна комісія УІНП з питань реалізації норм Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» цим же законом уповноважена надавати фахові висновки щодо його впровадження, зокрема щодо встановлення належності об'єктів до символіки російської імперської політики згідно з Положенням про Комісію та її склад.