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Через російську агресію в Україні постраждало 1062 пам’ятки культурної спадщини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Через російську агресію в Україні постраждало 1062 пам’ятки культурної спадщини
Росіяни обстріляли та знищили Національний музей імені Сковороди під Харковом
фото з відкритих джерел

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 18 областях

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зазнали пошкоджень або були зруйновані 1062 памʼятки культурної спадщини. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики. 

За його даними, від 24 лютого 2022 року до 25 квітня 2024-го РФ зруйнувала або пошкодила 1062 об’єкти культурної спадщини. З них пам’яток національного значення – 123, місцевого значення - 864, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини - 75.

«Зокрема, пам’ятки архітектури та містобудування складають 316 об’єктів, архітектури – 307, історії – 226, архітектури та містобудування, історії – 61, археології – 56, архітектури, історії  – 39,  монументального мистецтва – 21,   містобудування та монументально-декоративного мистецтва – 19, архітектури, монументального мистецтва – 7, містобудування – 5,  науки і техніки, архітектури – 2, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, садово-паркового мистецтва – 1; архітектури та садово-паркового мистецтва – 1», – уточнили у МКІП.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 18 областях:

  • Харківська область – 299;
  • Херсонська область – 144;
  • Донецька область – 125;
  • Одеська область – 115;
  • Чернігівська область – 71;
  • Київська область та м. Київ – 69;
  • Миколаївська область – 44;
  • Запорізька область – 44;
  • Львівська область – 36;
  • Дніпропетровська область – 34;
  • Луганська область – 30;
  • Сумська область – 25;
  • Хмельницька – 10;
  • Полтавська область – 6;
  • Вінницька область – 4;
  • Житомирська область – 4;
  • Кіровоградська – 1;
  • Черкаська – 1.

Нагадаємо, 1 січня 2024 року росіяни здійснили масовану атаку дронами-камікадзе типу Shahed, унаслідок чого був знищений музей українського військово-політичного діяча Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де вчився лідер та ідеолог Організації українських націоналістів Степан Бандера. Саме на 1 січня припадає 115-річчя з дня народження Бандери. «Цієї ночі ворог поцілив у два об’єкти національної памʼяті у Львові. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію», – написав мер Львова Андрій Садовий.

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Музей Шухевича був розташований у будинку, у якому діяча у 1950 році вбили радянські спецслужби з Міністерства держбезпеки СРСР. Тут було обладнано так званий бункер, що являв собою дерев'яний короб у міжповерховому просторі на кілька осіб з розсувними перегородками. Вхід у криївку здійснювався зі сходового майданчика. Потрапити до неї можна було з окремого входу. 

До слова, експертна комісія Українського інституту національної пам'яті з питань реалізації норм Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» ухвалила фаховий висновок про належність Арки дружби народів до символіки російської імперської політики, відтак необхідність його демонтажу.  

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Фаховий висновок Комісії з цього приводу було оприлюднено 28 березня 2024 року на сайті Інституту. Члени Комісії ухвалили рішення про повний демонтаж пам’ятки, що викликало значний резонанс у суспільстві, тому фахівці інституту вирішили ще раз детально пояснити процедуру ухвалення рішення та його обґрунтування.

Зазначається, що Експертна комісія УІНП з питань реалізації норм Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» цим же законом уповноважена надавати фахові висновки щодо його впровадження, зокрема щодо встановлення належності об'єктів до символіки російської імперської політики згідно з Положенням про Комісію та її склад.

Теги: війна Миколаїв монумент Україна Запорізька область 24 лютого Міністерство культури

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