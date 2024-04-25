ЗСУ оцінили, як надходження допомоги від США вплине на масовані атаки Росії

Ілля Євлаш «Звісно, що ворог підступний і ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій»

Повітряні сили ЗСУ не виключили ймовірності масової атаки по Україні з боку РФ найближчим часом на тлі посилення допомоги від союзників. Обстріл може відбутися ще до надходження допомоги. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Звісно, що ворог підступний і ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. В тому числі до масованої атаки до прибуття ще озброєння від наших міжнародних партнерів в тому числі. Тим більше, що про це заявляють ряд міжнародних організацій, зокрема ISW», – розповів він.

Хоча, за словами спікера, складно казати про періодику, оскільки ворог постійно намагається змінювати свою тактику,

«Намагається підшуковувати різні терміни, бити в різний час різними засобами. Тому наша задача зараз просто приготуватися і чекати коли ми вже отримаємо посилення наших систем ППО і не тільки», – констатував Євлаш.

Як повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, яку схвалив Конгрес, має вистачити до кінця поточного року.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.