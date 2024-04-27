ISW оцінив можливості України звільнити всі окуповані території

Достатня і послідовна західна допомога матиме вирішальне значення для майбутніх контрнаступальних зусиль України

Здатність України повернути всю свої території залежить від численних майбутніх рішень на Заході, у Кремлі та Києві, а також здатності всіх сторін динамічно змінювати хід війни. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Західні ЗМІ пишуть, що окремі офіційні особи США відновили обговорення ідеї «заморожування кордонів», оскільки останній пакет військової допомоги США Україні може бути недостатнім, щоб Україна повернула всю свою територію.

Військові аналітики зауважили, що прихильники нинішнього пакету не стверджували, що він сам по собі дозволить Україні звільнити всю окуповану територію, а обговорення можливих кінцевих станів війни є дуже передчасним, оскільки президент Джо Байден підписав законопроєкт з новою допомогою тільки два дні тому.

«Військова допомога США наразі прямує до України, і знадобиться кілька тижнів, щоб прибути до підрозділів на передовій і мати відчутний вплив на полі бою. Українським силам спочатку доведеться використати допомогу США щоб стабілізувати лінію фронту та зупинити російське просування, зокрема в напрямках Авдіївки та Часового Яру, найближчими тижнями», – йдеться у звіті.

Зазначається, що масштаб та інтенсивність прогнозованої російської наступальної операції влітку 2024 року, яка ймовірно розпочнеться в червні, також залишаються незрозумілими. Російське військове командування активно оцінює та переглядає плани своїх літніх наступальних дій, щоб врахувати протистояння з краще оснащеною українською армією.

Українські сили повинні будуть захиститися від російських літніх наступальних зусиль і не дати російським силам досягти значного прогресу протягом літа, перш ніж ЗСУ зможуть перехопити ініціативу в масштабах усього театру воєнних дій і провести контрнаступальну операцію наприкінці 2024 або у 2025 році.

Аналітики вважають, що ЗСУ свої поточні проблеми з особовим складом шляхом підготовки нового особового складу, оснащення нових та відновлення старих підрозділів. Точні часові рамки цих зусиль, які, ймовірно, відіграватимуть значну роль у визначенні графіку майбутніх контрнаступальних операцій України, не визначені.

За оцінками ISW, достатня і послідовна західна допомога матиме вирішальне значення для майбутніх контрнаступальних зусиль України. Хоча США і Захід повинні будуть оперативно реагувати, адже українське військове командування визначає обсяг і спрямованість таких операцій та передає потреби України західним партнерам за кілька тижнів і місяців, що передують майбутнім контрнаступальним операціям.

«Здатність України відновити всю свою територію у довгостроковій перспективі залежить від численних майбутніх рішень на Заході, в Кремлі та у Києві. Будь-які дискусії, в яких перспективи перемоги або поразки України розглядаються як заздалегідь визначені результати, ігнорують те, як всі залучені сторони можуть динамічно змінювати хід війни в Україні», – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.