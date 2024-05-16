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Путін прилетів у Китай: що відомо про мету і програму візиту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін прилетів у Китай: що відомо про мету і програму візиту
що 71-річний Путін і 70-річний Сі візьмуть участь в «урочистому вечорі з нагоди 75-річчя визнання Радянським союзом Китайської народної республіки
фото з відкритих джерел

Лідери двох країн проведуть переговори, де обговорять питання України, Азії, енергетики та торгівлі

Російський диктатор Володимир Путін у ніч проти 16 травня прибув до китайського Пекіна на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна. Путін пробуде у КНР два дні. Про це повідомили у Кремлі. Низка авторитетних видань додала, що новопризначений міністр оборони Андрій Бєлоусов, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров, новий секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та радник із зовнішньої політики Юрій Ушаков прибули до Китаю разом з російським диктатором.

Раніше вважали, що разом з Путіним до Пекіну прибуде голова «Газпрому» Олексій Міллер. Але останній у середу вирушив із «робочим візитом» у Іран.

Ушаков неформально повідомив, що лідери двох країн проведуть переговори, де обговорять питання України, Азії, енергетики та торгівлі.

Тим часом, агенція Reuters з'ясувала, що 71-річний Путін і 70-річний Сі візьмуть участь в «урочистому вечорі з нагоди 75-річчя визнання Радянським союзом Китайської народної республіки». Як відомо, КНР була проголошена Мао Цзедуном у 1949 році.

Також Путін відвідає Харбін на північному сході Китаю. «Найбільше руське місто КНР» відомо перш за все як перевалочний пункт для обходу західних санкцій щодо Росії.

Раніше Блінкен розкритикував Китай за «вічну» війну в Україні. 

Нагадаємо, посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай допомагає Росії досягти своїх військових цілей в Україні, продовжуючи продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.

Також Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США бачили докази спроб Китаю «вплинути і, можливо, втрутитися» у майбутні вибори в США, попри зобов'язання лідера Сі Цзіньпіна не робити цього.

До слова, китайські компанії звертаються до підпільних каналів фінансування, таких як валютні брокери на кордоні та до забороненої криптовалюти через відмову банків Китаю фінансувати транзакції, пов'язаних із Росією.

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Теги: міністр Китай путін Сергій Лавров Сергій Шойгу місто радник диктатор переговори Сі Цзіньпін запрошення

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