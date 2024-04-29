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Естнонський депутат вигадав незвичний спосіб, як зібрати гроші для ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Естнонський депутат вигадав незвичний спосіб, як зібрати гроші для ЗСУ
Парламентар вже прямує на велосипеді до українського кордону
фото з відкритих джерел

Естонський парламент та уряд шукають нові шляхи, аби допомогти Україні перемогти у війні

Депутат естонського Рійгікоку Крісто Енн Ваґа їде велосипедом з Таллінна до Києва. Своєю поїздкою він хоче зібрати гроші для потреб Сил оборони України. Про це він повідомив у X.

Наразі парламентар перебуває на території Польщі та вже прямує до українського кордону.

«Круїз у вітряній, але чарівній Польщі. Понад 1000 км мого шляху зроблено і ввечері я буду вже зовсім близько від чудової України», – написав депутат.

Про старт поїздки політик розповів 20 квітня. Енн Ваґа запевняв, що естонський парламент та уряд щодня шукають нові шляхи, аби допомогти Україні перемогти у війні. Однак він захотів особисто докласти зусиль для підтримки України, тому вирушив у велопоїздку від естонської до української столиці.

Нагадаємо, що в Естонії українські біженці можуть отримати право жити у муніципальних квартирах. При цьому коштуватиме це житло в оренду дешевше, ніж винаймати у приватних власників. 

Як повідомлялося, влада Естонії ухвалила закон, що дозволяє виключати зі шкіл та дитячих садків дітей українських біженців, які покинули Естонію, не повідомивши про це навчальний заклад.

До слова, у біженців з України, які проживають в Естонії, стали масово виникати проблеми і скандали з отриманням дитячої допомоги. Причиною є довідка з України, яку не так легко отримати.  Відповідно до законів Естонської Республіки, клопотання про допомогу зобов'язаний надати необхідні документи, довідки, а також має брати активну участь у процесі призначення та виплат державної допомоги. Українці також зобов'язані негайно повідомляти всі обставини, які можуть вплинути на рішення про виплату допомоги. Цього вимагає закон.

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Теги: депутат Естонія війна ЗСУ велосипед велосипедист

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