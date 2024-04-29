Естнонський депутат вигадав незвичний спосіб, як зібрати гроші для ЗСУ

Естонський парламент та уряд шукають нові шляхи, аби допомогти Україні перемогти у війні

Депутат естонського Рійгікоку Крісто Енн Ваґа їде велосипедом з Таллінна до Києва. Своєю поїздкою він хоче зібрати гроші для потреб Сил оборони України. Про це він повідомив у X.

Наразі парламентар перебуває на території Польщі та вже прямує до українського кордону.

«Круїз у вітряній, але чарівній Польщі. Понад 1000 км мого шляху зроблено і ввечері я буду вже зовсім близько від чудової України», – написав депутат.

Про старт поїздки політик розповів 20 квітня. Енн Ваґа запевняв, що естонський парламент та уряд щодня шукають нові шляхи, аби допомогти Україні перемогти у війні. Однак він захотів особисто докласти зусиль для підтримки України, тому вирушив у велопоїздку від естонської до української столиці.

Нагадаємо, що в Естонії українські біженці можуть отримати право жити у муніципальних квартирах. При цьому коштуватиме це житло в оренду дешевше, ніж винаймати у приватних власників.

Як повідомлялося, влада Естонії ухвалила закон, що дозволяє виключати зі шкіл та дитячих садків дітей українських біженців, які покинули Естонію, не повідомивши про це навчальний заклад.

До слова, у біженців з України, які проживають в Естонії, стали масово виникати проблеми і скандали з отриманням дитячої допомоги. Причиною є довідка з України, яку не так легко отримати. Відповідно до законів Естонської Республіки, клопотання про допомогу зобов'язаний надати необхідні документи, довідки, а також має брати активну участь у процесі призначення та виплат державної допомоги. Українці також зобов'язані негайно повідомляти всі обставини, які можуть вплинути на рішення про виплату допомоги. Цього вимагає закон.