У Росії до 18 років колонії засудили полоненого українця

Від початку повномасштабного вторгнення влаштували судилища над понад 160 українськими військовими

Росіяни визнали Плахотника винним нібито в «участі у діяльності терористичної організації»

У Росії Південний окружний військовий суд незаконно виніс вирок українському військовополоненому Владиславу Плахотнику. Його засудили до 18 років увʼязнення. Про це повідомила прокуратура Ростовської області.

Росіяни визнали Плахотника винним нібито в «участі у діяльності терористичної організації» та «проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності».

У РФ слідчі стверджують, що в липні 2023 року 18-річний хлопець уклав контракт про проходження військової служби у бригаді «Азов», після чого його відправили в навчальний центр Збройних сил України. Там кажуть, що до грудня минулого року він брав участь у бойових діях у Луганській області.

Перші три роки він має провести у в'язниці, решту терміну – у колонії суворого режиму.

У серпні 2022 року Росія визнала 12 бригаду спеціального призначення Нацгвардії «Азов» «терористичною організацією».

Медіапроєкт «Настоящее время» з посиланням на російське видання «Верстка» зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення на окупованих територіях псевдосуди влаштували судилища над понад 160 українськими військовими. Середній термін позбавлення волі, який незаконно призначали підсудним, становить 21 рік. А от мінімальний термін для українських військових – це 8 років колонії.

Раніше у Росії засудили до 12 років колонії українського військовослужбовця Павла Запорожця.

Також так званий суд «ДНР» засудив трьох українських військових за надуманими статтями.