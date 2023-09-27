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Коли святкувати Покрову: новий церковний календар на жовтень

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Коли святкувати Покрову: новий церковний календар на жовтень
1 жовтня (14 жовтня за старим стилем) відзначають Покров Пресвятої Богородиці
фото з відкритих джерел

Цього місяця на українців чекає декілька великих релігійних свят та подій

Жовтень – другий місяць, відколи багато вірян перейшли на новий церковний календар ПЦУ. У жовтні на нас очікує багато церковних свят. Серед них – Покрова Пресвятої Богородиці.

«Главком» підготував новий календар церковних свят у жовтні:

Дата

Православне свято

1 жовтня

Покров Пресвятої Богородиці
2 жовтня День священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини та мученика Феоктиста; блаженного Андрія, Христа ради юродивого, Константинопольського

3 жовтня

День священномученика Діонісія Ареопагіта
4 жовтня День священномученика Єрофея, єпископа Афінського

5 жовтня

День мучениці Харитини Амісійскої (Понтійської)

6 жовтня

День апостола Фоми
7 жовтня День мучеників Сергія і Вакха
8 жовтня День преподобної Пелагії Антіохійської

9 жовтня

День апостола Якова Алфієвого

10 жовтня

День мучеників Євлампія і Євлампії

11 жовтня

День апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів; преподобного Феофана сповідника, єпископа Нікейського
12 жовтня День мучеників Прова, Тараха та Андроника

13 жовтня

День священномучеників Карпа, Папили й Агатоніки
14 жовтня День священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Келсія; преподобної Параскеви Сербської

15 жовтня

День преподобного Євтимія Нового, преподобномученика Лукіана

16 жовтня

День мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому
17 жовтня День пророка Осії, преподобномученика Андрія Критського

18 жовтня

День апостола і євангеліста Луки
19 жовтня День святого пророка Йоїла; священномучеників Уара; преподобного Йоана Рильського

20 жовтня

День святого великомученика Артемія

21 жовтня

Дмитрівська батьківська субота. День преподобного Іларіона Великого

22 жовтня

День святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, чудотворця, святих сімох отроків, що в Ефесі

23 жовтня

День апостола Якова

24 жовтня

День священномученика Арети та тих, що з ним
25 жовтня День священномучеників і нотарів Маркіяна й Мартирія

26 жовтня

День священномученика Димитрія Мироточця

27 жовтня

День священномученика Нестора; священномучеників Капетоліни та рабині її Єротиїди
28 жовтня День священномучеників Терентія й Неоніли, преподобного Стефана Савваїта, творця канонів; священномучениці Параскеви, що в Іконії, названої П'ятниця
29 жовтня День священномучениці Анастасії Римлянки

30 жовтня

День священномучеників Зиновія й Зиновії, сестри його

31 жовтня

День святих апостолів Стахія, Амплія і тих, що з ними; священномученика Єпімаха

Раніше повідомлялося, що ПЦУ остаточно переходить на новоюліанський календар.

Читайте також: Покрова Пресвятої Богородиці: історія та традиції свята
Теги: свята церква календар

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