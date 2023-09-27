Коли святкувати Покрову: новий церковний календар на жовтень
Цього місяця на українців чекає декілька великих релігійних свят та подій
Жовтень – другий місяць, відколи багато вірян перейшли на новий церковний календар ПЦУ. У жовтні на нас очікує багато церковних свят. Серед них – Покрова Пресвятої Богородиці.
«Главком» підготував новий календар церковних свят у жовтні:
|
Дата
|
Православне свято
|
1 жовтня
|
Покров Пресвятої Богородиці
|2 жовтня
|День священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини та мученика Феоктиста; блаженного Андрія, Христа ради юродивого, Константинопольського
|
3 жовтня
|
День священномученика Діонісія Ареопагіта
|4 жовтня
|День священномученика Єрофея, єпископа Афінського
|
5 жовтня
|
День мучениці Харитини Амісійскої (Понтійської)
|
6 жовтня
|
День апостола Фоми
|7 жовтня
|День мучеників Сергія і Вакха
|8 жовтня
|День преподобної Пелагії Антіохійської
|
9 жовтня
|
День апостола Якова Алфієвого
|
10 жовтня
|
День мучеників Євлампія і Євлампії
|
11 жовтня
|
День апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів; преподобного Феофана сповідника, єпископа Нікейського
|12 жовтня
|День мучеників Прова, Тараха та Андроника
|
13 жовтня
|
День священномучеників Карпа, Папили й Агатоніки
|14 жовтня
|День священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Келсія; преподобної Параскеви Сербської
|
15 жовтня
|
День преподобного Євтимія Нового, преподобномученика Лукіана
|
16 жовтня
|
День мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому
|17 жовтня
|День пророка Осії, преподобномученика Андрія Критського
|
18 жовтня
|
День апостола і євангеліста Луки
|19 жовтня
|День святого пророка Йоїла; священномучеників Уара; преподобного Йоана Рильського
|
20 жовтня
|
День святого великомученика Артемія
|
21 жовтня
|
Дмитрівська батьківська субота. День преподобного Іларіона Великого
|
22 жовтня
|
День святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, чудотворця, святих сімох отроків, що в Ефесі
|
23 жовтня
|
День апостола Якова
|
24 жовтня
|
День священномученика Арети та тих, що з ним
|25 жовтня
|День священномучеників і нотарів Маркіяна й Мартирія
|
26 жовтня
|
День священномученика Димитрія Мироточця
|
27 жовтня
|
День священномученика Нестора; священномучеників Капетоліни та рабині її Єротиїди
|28 жовтня
|День священномучеників Терентія й Неоніли, преподобного Стефана Савваїта, творця канонів; священномучениці Параскеви, що в Іконії, названої П'ятниця
|29 жовтня
|День священномучениці Анастасії Римлянки
|
30 жовтня
|
День священномучеників Зиновія й Зиновії, сестри його
|
31 жовтня
|
День святих апостолів Стахія, Амплія і тих, що з ними; священномученика Єпімаха
Раніше повідомлялося, що ПЦУ остаточно переходить на новоюліанський календар.
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