«Ми не МП». Російська церква в Україні перефарбовується

УПЦ МП буде важко довести свою незалежність від Москви

Рада у першому читанні проголосувала за заборона Московської церкви

Бачу вже низку дописів кліриків та прихильників МП в Україні (що зве себе УПЦ), що вони насправді «не належать до Московського патріархату», що вони «незалежні», тощо.

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Якщо ваші заяви правдиві – чому ви турбуєтеся, переживаєте, протестуєте? Закон має заборонити підлеглість релігійних організацій в Україні релігійним центрам в РФ. Якщо ви насправді «не підлеглі» – то закон не стосується вас і у вас немає підстав турбуватися.

Як не турбується жодне з маже шести десятків українських релігійних обʼєднань – бо вони справді незалежні від центрів у РФ.

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З усіх релігійних обʼєднань турбуються і протестують лише прихильники «УПЦ». Може саме тому, що ваша «незалежність» – неправдива і не справжня?

Тоді закон просто допоможе вам самим те, що ви декларуєте з травня 22-го року – незалежність від РПЦ – зробити справжньою і реальною.

Тож маєте дякувати державі, а не голосити на кожному кутку «ми не МП», але водночас «кістьми лягати» за свій подальший звʼязок з МП.