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Зниклого російського генерала Армагедона, який ганебно здав Херсон, знайшли у церкві (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Зниклого російського генерала Армагедона, який ганебно здав Херсон, знайшли у церкві (фото)
Журналісти помітили генерала РФ разом із сім'єю в одному з підмосковних храмів
фото з відкритих джерел

Спілкуватись із журналістами Суровікін категорично відмовився 

Російський генерал Сергій Суровікін, який відомий ганебною здачею Херсона, з'явився у Москві.

Журналісти помітили його разом із сім'єю в одному з підмосковних храмів. Вони спробували з'ясувати, де тепер служить генерал, однак той у категоричній формі відмовився з ними спілкуватися і заявив: «Служу батьківщині. Більше жодних коментарів».

Варто нагадати, що 13 вересня фотографії Сергія Суровікіна з'явилися в акаунті алжирської мечеті Абд аль-Хаміда Бен Бадіса в Орані у Facebook. У підписі до публікації говорилось, що «високопоставлена російська делегація» відвідала мечеть, була прийнята її директором у справах релігій та пожертв та імамом.

Поїздку генерала Армагедона до Алжиру пов'язували з тим, що «військово-політичне керівництво країни надає великого значення у здійсненні зовнішньої політики східного спрямування, і що до Суровікіна зберігається довіра на найвищому рівні».

Зниклого російського генерала Армагедона, який ганебно здав Херсон, знайшли у церкві (фото) фото 1

З 24 червня генерал перестав з'являтися у публічному просторі, однак на початку вересня депутат Держдуми генерал-полковник у відставці Віктор Заварзін заявив, що Суровікіну знайшли «непогану посаду по СНД».

Раніше ми писали, що нова посада генерала Сергія Суровікіна в СНД сьогодні ні на що не впливає. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він додав, що вважає демонстративно «безглуздим» призначення колишнього командувача Повітряно-космічних сил РФ (ПКС) головою координаційного комітету СНД із питань протиповітряної оборони.

Теги: Херсон церква

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