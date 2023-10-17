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Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?

Війна і церква
Віталій Тараненко glavcom.ua
Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?
Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю загрожує позбавлення волі до восьми років із конфіскацією майна
фото: easternherald.com

Кримінальна справа налічує вісім томів і 1,8 тис. аркушів

Резонансна кримінальна справа екснамісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ МП Вишгородського та Чорнобильського Павла Лебедя добігла до завершення. З кінця липня слідство відкрило матеріали досудового розслідування захисникам і підозрюваному архієрею. Процес ознайомлення із восьми томами, а це близько 1,8 тис. аркушів, протікає мляво. Зокрема, у вересневій ухвалі суду сказано, що захисники митрополита Павла ознайомилися з трьома із восьми томів справи. Сам же громадянин Лебідь переглянув 465 аркушів кримінального провадження. Це приблизно чверть від загальної кількості матеріалів.

«Особисто я повністю перечитав ці матеріали. Інші адвокати, долучені до процесу, продовжують їх вивчати. Щодо митрополита Павла, то він ухвалив рішення не занурюватися у деталі справи, а повністю довіритися своїм адвокатам, яких у нього четверо», – повідомив «Главкому» адвокат митрополита Павла Микита Чекман.

Поміж тим слідство тримає митрополита Павла під ковпаком. Після внесення застави у розмірі 33,3 млн грн і виходу на волю за владикою закріплено низку обов’язків. По-перше, він носить електронний браслет. По-друге, не залишає село Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого. По-третє, не спілкується зі свідками та потерпілими у справі. По-четверте, прибуває до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою.

Суворі обмеження щодо митрополита УПЦ МП пов’язані зі статтями Кримінального кодексу, які йому інкримінувало державне обвинувачення. Митрополита Павла підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу) і розпалюванні національної та релігійної ворожнечі (ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу). Максимальне покарання – до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Крім цього, на початку грудня 2022 року і в січні 2023-го президент запровадив персональні санкції проти митрополита Павла терміном п’ять років. На сайті НАЗК наголошується: підставою для накладення санкцій стали підтримка екснамісником Лаври дій та політики РФ, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеці.

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Заборона відвідувати Києво-Печерську лавру не пройшла

У кількох судових засіданнях прокурори добивалися введення заборони підозрюваному митрополиту відвідувати Свято-Успенську Києво-Печерську лавру. Мовляв, екснамісник Павло має величезний вплив на свідомість вірян. Однак марно. Феміда вважала, що сторона обвинувачення не довела необхідності покладання на митрополита Павла додаткового обов’язку у вигляді заборони відвідувати Лавру.

У коментарі «Главкому» адвокат підозрюваного Микита Чекман зазначив, що за кримінальним переслідуванням владики Павла простежується мета усунення його від виконання обов’язків намісника Києво-Печерської лаври. З початку оголошення підозри митрополит Павло не звершував богослужінь у Києво-Печерської лаврі, запевнив його адвокат. При цьому кілька разів після судових засідань владика заїжджав до Лаври, де був присутній на трапезі з братією.

За версією слідства, екснамісник Лаври має величезний вплив на свідомість вірян
За версією слідства, екснамісник Лаври має величезний вплив на свідомість вірян
фото: Радіо Свобода

«Треба наголосити, що суд поклав на митрополита обов’язки – утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Частина з них теоретично може перебувати у Лаврі. Тому владика свідомо обмежив своє спілкування з представниками Лаври», – пояснив захисник.

Вільне пересування… під наглядом СБУ?

Згідно з ухвалою Солом’янського районного суду Києва від 2 жовтня, митрополит Павло зобов’язаний повідомляти слідчого кожного разу, як збереться виїхати зі свого маєтку у селі Вороньків. Тобто це не тотальний цілодобовий арешт, як було на початку гучної справи. Тепер підозрюваний може вільно пересуватися, зауважив адвокат Чекман.

Разом із тим, Феміда не відкидає варіанту, що владика може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Зокрема, митрополиту Павлу – 62 роки і майже 30 років він очолює Києво-Печерську лавру. Цей факт, на думку суду, з одного боку, підтверджує міцні соціальні зв’язки, з іншого – відкриває шлях безперешкодно покинути Україну.

«Що стосується оголошеного у суді ризику можливого переховування від слідства, то ще на початку повідомлення підозри митрополиту Павлу я, як його захисник, направив заяву до міграційної служби про втрату закордонних паспортів владики. Вийшло так, що цих документів ми не знайшли. Тому наразі всі закордонні паспорти владики анульовано. У нього є лише паспорт громадянина України», – переконує адвокат Микита Чекман.

Окремо захист митрополита УПЦ МП наполягає: СБУ стежить за митрополитом Павлом. Ось вижимка з ухвали суду від 5 вересня: «Протягом всього маршруту митрополита Павла від дому в селі Вороньків до Головного управління СБУ, здійснюється стеження з автомобілів, що порушує приватність життя. Окрім того, вчиняються перешкоди у здійсненні ним релігійних обрядів на православні свята… Не зважаючи на післяопераційний стан митрополита та рекомендації лікаря, його змушують пішки підійматися на четвертий поверх СБУ у Києві, де розміщується кабінет слідчого. Такі дії слідчих в сукупності містять ознаки катування». Натомість суд не побачив неправомірних дій з боку співробітників СБУ і більшість скарг захисту залишив без задоволення.

На уточнююче запитання, звідкіля захист знає, що це саме співробітники СБУ негласно супроводжують підозрюваного, адвокат Микита Чекман заявив, що впізнав кількох правоохоронців, котрі раніше здійснювали обшуки у митрополита, а нині за ним стежать.

«Дійшло до того, що переодягнені у цивільний одяг «есбеушники» вели зйомку засідань у господарських судах, пов’язаних із долею Києво-Печерської лаври», – каже захисник митрополита Павла.

Стан здоров’я: 12 операцій і втрата органу

У середині серпня після виходу зі слідчого ізолятора екснамісник Лаври раптово опинився на лікарняному ліжку. Медики діагностували у нього гострий інфаркт міокарда.

Владиці успішно було зроблено операцію на судинах серця.

Крім цього, весь минулий тиждень митрополит Павло перебував на стаціонарному лікуванні в одному із столичних комунальних медзакладів. «Він має суттєві проблеми зі здоров’ям. Наскільки мені відомо, за життя владика переніс 12 операцій. Також у нього немає одного органу», – зауважив адвокат Микита Чекман, проте не уточнив, якого саме.

***

Митрополит Павло готується змінити статус – з підозрюваного стати обвинуваченим. Це відбудеться тоді, коли прокуратура скерує обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Адвокат Чекман не зміг спрогнозувати приблизних часових термінів.

Тим паче на етапі ознайомлення з матеріалами слідства сталася казусна ситуація. П’ятий адвокат підозрюваного митрополита, який вів його з моменту вручення підозри, заявив про відмінність своєї стратегії захисту від позиції інших захисників. Це унеможливлює подальший захист підозрюваного.

Фиркнув і сам митрополит Павло. Сказав, що відмовляється від цього захисника, бо той… жодного разу не відвідав його у лікарні та після виписки.

Віталій Тараненко, «Главком»

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Теги: Московська церква в Україні адвокат слідство Києво-Печерська лавра

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