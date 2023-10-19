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Хто зі «слуг» не голосував за заборону Московської церкви (повний список)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хто зі «слуг» не голосував за заборону Московської церкви (повний список)

Нардепи вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою

Під час сьогоднішнього голосування у першому читанні урядового законопроєкту № 8371, який забороняє діяльність релігійних організацій пов’язаних з державою-агресором, не голосували 12 нардепів із фракції «Слуга народу».

  • Бужанський М.А.
  • Діденко Ю.О.
  • Воронов В.А.
  • Мурдій І.Ю.
  • Перебийніс М.В.
  • Чернявський С.М.
  • Брагар Є.В.
  • Касай К.І.
  • Кормишкіна І.В.
  • Савченко О.С.
  • Тарасенко Т.П.
  • Хоменко О.В.

Мазурашу Г.Г. утримався при голосуванні. «Главком» підготував перелік народних депутатів, які не голосували за законопроект у першому читанні.

Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада проголосувала за заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, у першому читанні. Зокрема, це стосується УПЦ МП.  «За» законопроект №8371 проголосували 267 нардепів.  За інформацією нардепів, далі будуть додаватися правки. Коли саме буде голосування у другому читанні - поки невідомо.

Сьогодні деякі нардепи вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.

Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців. 

Теги: релігія церква Ірина Федорів партії Верховна Рада

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