Хто зі «слуг» не голосував за заборону Московської церкви (повний список)
Нардепи вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою
Під час сьогоднішнього голосування у першому читанні урядового законопроєкту № 8371, який забороняє діяльність релігійних організацій пов’язаних з державою-агресором, не голосували 12 нардепів із фракції «Слуга народу».
- Бужанський М.А.
- Діденко Ю.О.
- Воронов В.А.
- Мурдій І.Ю.
- Перебийніс М.В.
- Чернявський С.М.
- Брагар Є.В.
- Касай К.І.
- Кормишкіна І.В.
- Савченко О.С.
- Тарасенко Т.П.
- Хоменко О.В.
Мазурашу Г.Г. утримався при голосуванні. «Главком» підготував перелік народних депутатів, які не голосували за законопроект у першому читанні.
Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада проголосувала за заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, у першому читанні. Зокрема, це стосується УПЦ МП. «За» законопроект №8371 проголосували 267 нардепів. За інформацією нардепів, далі будуть додаватися правки. Коли саме буде голосування у другому читанні - поки невідомо.
Сьогодні деякі нардепи вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.
Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців.
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