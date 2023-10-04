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Ірина Геращенко Народна депутатка України

Кремлівські агенти під рясами. СБУ треба пояснити це «слугам народу»

glavcom.ua
Служба безпеки затримала десятки представників Московського патріархату
фото: СБУ

Розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 14 – митрополити церкви

Мені здається, глава СБУ Малюк має прийти до Верховної Ради та пояснити слугам, що РПЦ – це не про свободу совісті, а про нацбезпеку.

«Європейська Солідарність» вимагає негайного винесення в порядок денний законопроєктів про заборону московської церкви в Україні.

Інакше всі ці РНБО і доручення уряду про церковні закони – просто черговий серіал.

Сьогодні СБУ повторило те, про що вчора я говорила на погоджувальній – під рясами ховаються кремлівські агенти.

​​З початку повномасштабної війни СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ (МП), які працювали на рф, продавали зброю і дитячу порнографію.

Розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 14 – митрополити церкви.

Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору.

Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

У результаті оперативних та слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки.

Завдяки цьому двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні.

Зокрема, мова про настоятеля Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ (МП), який у квітні 2022 року «здавав» російським окупантам учасників руху опору. За його наводкою викрадали і катували потерпілих.

Також співробітники СБУ затримали клірика Горлівської єпархії УПЦ (МП), який після захоплення Лимана організував збори мешканців громади для «обрання» керівництва окупаційної адміністрації.

Крім того, до 5 років тюрми засуджено керуючого Тульчинською єпархією УПЦ (МП) на Вінниччині. Зловмисник пропагував збройну агресію рф серед прихожан та виправдовував окупацію України.

За ініціативою Служби безпеки припинено громадянство України 19 представникам УПЦ (МП), які мають російські паспорти та поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні. Серед них – митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму.

Також за матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну понад 177 клірикам рпц, у тому числі колишньому митрополиту Роменському і Буринському УПЦ (МП) у Сумській області.

І ось цих покидьків захищають слуги, розповідаючи про свободу віросповідання…

До чого тут віра? І де тут совість?

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Джерело
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Теги: церква СБУ РПЦ Московська церква в Україні

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