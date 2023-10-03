Виборці «Слуги народу». Час тиснути на своїх депутатів

РПЦ – це не про свободу совісті, а про кремлівських агентів…

У випадку з РПЦ мова йде не про релігію, а про національну безпеку

На погоджувальній раді від «Європейської Солідарності» вимагала винести в залу законопроєкти про заборону московської церкви в Україні.

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Нас підтримують колеги з «Голосу», груп Довіра і «За майбутнє», частина «Батьківщини».

Віцеспікерка Кондратюк також підписала листа на голову щодо законопроєктів.

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На жаль, «слуги» не готові. Так, у фракції є ті, хто усвідомлюють важливість законів, але колективного рішення немає.

За словами їх керівництва, у фракції є домовленість не обговорювати з депутатами релігійні питання, бо це порушує свободу совісті.

Так, в Україні церква відділена від держави, і це виключно право людини – належати до конфесії чи бути агностиком.

Але ж у випадку з РПЦ мова йде не про релігію, а про національну безпеку.

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Пан Стефанчук також пообіцяв підписати звернення сам до себе, а керівники монобільшості порадили нам збирати 226 підписів, аби законопроєкти про заборону московських попів винесли в залу.

Може, нехай СБУ провело слугам якийсь лікнеп, аби почули, що РПЦ – це не про свободу совісті, а про кремлівських агентів…

Короче, продовжую тиснути. Допомагайте! Треба говорити з депутатами-«слугами» з ваших округів чи за кого ви голосували…