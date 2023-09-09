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«Слуга народу» популярно пояснила, чому Ізраїль мало допомагає Україні під час війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Слуга народу» популярно пояснила, чому Ізраїль мало допомагає Україні під час війни
Україна опинилася на місці Ізраїлю, який свого часу теж вимагав від світової громадськості справедливості та припинення геноциду
фото з відкритих джерел

«Ізраїль є заручником бази в Сирії, яку контролює Росія»

Офіційно Ізраїль недостатньо підтримує Україну через те, що є заручником російських корупційних грошей. Складається враження, що держава чекає, хто переможе у війні: Україна чи Росія. Тому Ізраїль і не поспішає чітко визначатися із позицією, про це народна депутатка від «Слуги народу», членкиня групи з міжпарламентських зв’язків з державою Ізраїль Ольга Василевська-Смаглюк розповіла в інтерв'ю «Главкому».

«Думаю, Ізраїль є заручником бази в Сирії, яку контролює Росія, заручником Ірану через певні чинники, а також заручником російських корупційних грошей: починаючи від фінансування різних ізраїльських партій, завершуючи російськими олігархами, яких Ізраїль пригрів. Крім того, є інформація, що Ізраїль видає свої паспорти російським медіаперсонам, на кшталт Соловйова, виходячи з закону про повернення (Закон про повернення є правовою основою для надання ізраїльського громадянства євреям, що вирішили репатріюватися до Ізраїлю – «Главком»)», – зазначила Ольга Василевська-Смаглюк.

За словами нардепки, поведінка Ізраїлю дуже схоже на поведінку деяких європейських країн, які спочатку підтримували фашистів, дивлячись на страждання євреїв, а потім вже зрозуміли, що це неправильно.

«Таке враження, що в Ізраїлі всі сидять і мовчки чогось чекають: чи то Україна паде, чи Росія, і тоді вони визначаться – за червоних вони чи за білих», – зазначила Ольга Василевська-Смаглюк. Натомість ізраїльське громадянське суспільство насправді дуже підтримує Україну.

Нардепка зазначила, що нині Україна опинилася на місці Ізраїлю, який свого часу теж вимагав від світової громадськості справедливості та припинення геноциду. Тому він як ніхто має більше приділяти уваги проблемам, з якими зіштовхується наша країна. 

Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.

Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

Також посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною. За його словами, країнам буде складно повернутися до угоди про безвіз, якщо її скасують.

Зокрема, цього тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, де домовитися про майбутнє паломництво хасидів на Рош га-Шана до Умані.

До слова, у першій половині 2023 року понад дві тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.

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Теги: геноцид Холокост Ізраїль партія Слуга народу війна

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