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Суд обрав запобіжний захід екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу
Вадим Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС пропаганду
фото: glavcom.ua

Екснардепу загрожує до 15 років в'язниці

1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

26 липня колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

ДБР зазначає, що Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, 3 листопада 2022 року Рада забрала мандат у Вадима Рабіновича на підставі позбавлення його громадянства України указом президента Володимира Зеленського.

Теги: суд Вадим Рабінович Опозиційна платформа — За життя

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