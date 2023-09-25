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Окупанти контратакували на Мелітопольському напрямку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти контратакували на Мелітопольському напрямку
Сили оборони завдають окупаційним військам значних втрат
фото ілюстративне

Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах

Українські захисники відбили контратаки російських загарбників на Мелітопольському напрямку. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі та техніці. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук в Military Media Center.

Зокрема українські бійці зокрема відбили атаки росіян в районах Вербового, Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки (Запорізька область).

Зазначається, що Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам значних втрат.

«Ворог зазнає значних втрат в особовому складі та техніці, переміщує війська, застосовує резерви», – додав речник.

Нагадаємо, триває 579-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 32 бойових зіткнення.

Теги: війна Запоріжжя окупанти ЗСУ

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