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На Прикарпатті ухилянт поставив собі діагноз «хронічний енурез» і уник тюрми

Віталій Тараненко
glavcom.ua
На Прикарпатті ухилянт поставив собі діагноз «хронічний енурез» і уник тюрми
Суд не отримав жодних медичних документів, які засвідчили б наявність енурезу в обвинуваченого
фото: depositphotos.com

Військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого придатним до служби

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області призначив 240 годин громадських робіт військовозобов’язаному за ухилення від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, на початку року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка підтвердила: за станом здоров’я він придатний до військової служби. Наступного дня після ВЛК військовозобов’язаного мали відправити безпосередньо до військової частини. Однак він проігнорував збір. Після цього правоохоронці завели на нього кримінальне провадження за ухилення від мобілізації.

У суді обвинувачений повністю визнав вину, щирого розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину. Також повідомив, що з дитинства страждає на хронічний енурез, а тому думав, що не підлягає мобілізації. Медичної документації на підтвердження цієї хвороби у нього немає, але він був переконаний, що лікарі на ВЛК її діагностують.

Крім цього, чоловік підтвердив, що не з’явився на відправку до військової частини. Боявся, що, якщо його відправлять на передову, то не зможе контролювати свою хворобу.

Натомість суд не отримав жодних медичних документів, які засвідчили б наявність енурезу в обвинуваченого. Тому Феміда дійшла висновків, що саме покарання у вигляді громадських робіт буде достатнім і необхідним для виправлення обвинуваченого та попередження скоєння ним нових кримінальних правопорушень.

Варто наголосити: стаття 336 Кримінального кодексу («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період»), за якою судили мешканця Прикарпаття, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі трьох до п'яти років.

Нагадаємо, в Україні триває 582-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», на Волині безробітний ухилився від мобілізації, назвав окупантів «своїми» і за це отримав арешт терміном шість місяців. 

Раніше працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.

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Теги: росія війна Івано-Франківщина мобілізація Україна вирок #stoprussia ухилянти

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