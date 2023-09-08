Куди зник 101 вагон пшениці? Екссглава Дніпропетровської ОДА Резніченко втрапив у новий скандал

24 січня 2023 року президент звільнив Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Після того посадовець зник з публічного простору

На початку війни Валентин Резніченко розпорядився конфіскувати пшеницю, яку перевозила «Укрзалізниця» і передати її на зберігання приватному елеватору

Парламентська тимчасова слідча комісія визнала незадовільною роботу Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області/ Причина – відсутність реакції на дії екскерівника області Валентина Резніченка, який у війну відзначився неспівмірною тратою бюджетних грошей на ремонт місцевих доріг.

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Як повідомляє «Главком» з посиланням на звіт ТСК, цього разу йдеться про так звану справу «Дніпромлину». На початку повномасштабного вторгнення тодішній голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко видав низку розпоряджень, які призвели до майже 10 млн грн збитків. Зокрема, експосадовець доручив регіональній філії «Придніпровська залізниця» передати на зберігання до ТОВ «ДМК «Дніпромлин» 101 вагон із пшеницею. Зерно належало приватним структурам, які користувалися вантажними послугами «Укрзалізниці».

витяг зі звіту парламентської ТСК

Іншим розпорядженням Резніченко вирішив відібрати у «Дніпромлину» передане збіжжя і обрав нового зберігача майна – державне підприємство «Дніпропетровський регіональний центр розвитку», засновком якого є ОДА. Більше того, вилучену пшеницю, згідно з розпорядженням того ж таки Резніченка, мали перемолоти на борошно на «Дніпромлині», яке потім мало спрямовуватися на потреби тероборони і місцевого населення.

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Ще одним рішенням колишній голова Дніпропетровщини погодив передачу примусово відчужених 120 вагонів з пшеницею на зберігання Дніпропетровському регіональному центру розвитку. У документі також сказано, що вартість відчуженого зерна буде компенсовано.

У підсумку слідство підтверджує нестачу пшениці 2 класу вагою 28,48 т, 3 класу – вагою 1105,22 т, 4 класу – 39,38 т. Загальна сума збитків, які отримали три приватні підприємства, становить 9,59 млн грн. Наразі у цій справі під суд потрапило двоє осіб: начальник елеватора ТОВ «ДМК «Дніпромлин» і ексначальник станції Дніпро-Головний структурного підрозділу «Дніпровська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Придніпровська залізниця».

Що стосується персони Валентина Резніченка, то заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе поінформував парламентську ТСК про хід справи. За його словами, ще у червні 2023 року було скеровано листа до Дніпропетровської обласної прокуратури щодо визначення підслідності у кримінальному провадженні щодо колишнього голови Дніпропетровської ОДА. Однак станом на 25 серпня не прослідковувалося жодних зрушень.

«Слідчі дії у кримінальному провадженні не проводяться у зв’язку з тим, що зібрані в ході їх проведення докази можуть бути визнані не допустимими, зважаючи на порушення підслідності», – сказано у звіті ТСК.

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Крім цього, у цьому ж звіті є інформація, що Офіс генпрокурора таки відреагував на в’яле розслідування щодо оцінки дій Резніченка. 28 серпня прокуратура передала справу Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Додамо, що на початку лютого 2023 року під час виїзного засідання ТСК до Дніпра її голова і нардеп Сергій Козир назвав незаконним розпорядження Резніченка про примусове вилучення зерна.

«Це розпорядження незаконне. Воно може бути тільки від військового командування. Він міг їх погоджувати тільки за ініціативи військового керівництва. Є відповідь від представника ЗСУ генерала Валерія Залужного, де, цитую, «керівництво не приймало участі у підготовці проектів наказів Дніпропетровської ОВА з приводу примусового відчуження майна», – наголосив Козир.

Також на виїзному засідання з’ясувалося: «Придніпровська залізниця» передала фірмі «Дніпромлин» майно через прокладку ТОВ «Міська залізнична вітка». Водночас, «Дніпромлин» та залізничники до цього часу не підписали акти прийняття-передачі зерна. За даними представників УЗ, вони надіслали «Дніпромлину» документи, але ті не підписують акти нібито через розбіжність ваги майна, тобто нібито маса вантажу, вказана в запропонованих актах від залізниці, є більшою від тієї, яку нібито зважив «Дніпромлин».

Крім цього, голова ТСК Козир озвучив ім’я бенефіціара ТОВ «ДМК» «Дніпромлин» – це Максим Романенко, колишній секретар Дніпропетровської міської ради, керівник Криворізької місцевої міської організації партії «ОПЗЖ». Однак, за даними аналітичної системи Youcontrol, 17 червня Максим Романенко вибув із власників «Дніпромлину». Його місце зайняла Катерина Романенко з пропискою у Харкові.

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Нагадаємо, що 24 січня 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Того ж дня звільнений посадовець написав заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. На місцевих виборах-2020 Резніченко обрався депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії «Пропозиція».

Як повідомляв «Главком», правоохоронці відкрили кримінальне провадження, в якому замішене ТОВ «Будінвест Інжиніринг» з Дніпра. Донедавна співвласницею цієї компанії була професійна спортсменка, яка працює тренером з пауерліфтингу Яна Хланта. Вона є близькою подругою Валентина Резніченка. Хланта і Резніченко разом багато подорожували за кордон. Окрім того, Хланта пересувалася на автомобілі Різниченка та отримувала зарплату в його фірмі.