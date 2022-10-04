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Коломойський приїхав у Національне антикорупційне бюро (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Коломойський приїхав у Національне антикорупційне бюро (фото)
Олігарх, імовірно, спілкувався зі слідчими 
фото: Bihus.Info

Ігор Коломойський наразі не має статусу підозрюваного 

Олігарх Ігор Коломойський відвідав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) сьогодні, 4 жовтня. Він прибув у київський офіс із супроводом і кортежем. За даними Bihus.Info, Коломойський перебував в НАБУ приблизно 45 хвилин, у цей день мав відбутися його допит.

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Коломойський приїхав у Національне антикорупційне бюро (фото) фото 2

Нагадаємо, у середині вересня 2022 році детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Ігоря Коломойського в Буковелі. Обшук стосувався провадження про заволодіння майном і коштами компанії «Укрнафта» на майже 13 млрд грн у 2015 році. 

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Крім того, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри в цій справі колишнім менеджерам «Укрнафти». Ігор Коломойський наразі не має статусу підозрюваного. 

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Теги: НАБУ Ігор Коломойський Укрнафта обшук допит

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