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Корбан розповів, на які «граблі» стала влада Зеленського

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Корбан розповів, на які «граблі» стала влада Зеленського
«Чекаю нову порцію кримінальних справ» 
фото з відкритих джерел

«Отъявленные подонки». Корбан розповів про тиск і переслідування 

Бізнесмен та голова Штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан, якого нещодавно президент позбавив громадянства, на своїй сторінці у Facebook розповів, як і хто проти нього порушував замовні кримінальні справи.

«Чому для реалізації замовних кримінальних справ будь-яка влада в нашій багатостраждальній країні обов'язково обирає найзапекліших покидьків? Наприклад, генерал СБУ Шайтанов (Шайтанов – один із колишніх керівників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. Як показало слідство, насправді він перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом «Бобиль» у полковника ФСБ Ігоря Єгорова – ред.) який заарештовував мене у 2015 у замовній справі, сидить уже котрий рік за держзраду. 
А генерал СБУ Наумов (колишній генерал СБУ Андрій Наумов, який, ймовірно, здав окупантам інформацію про Чорнобильську зону відчуження – ред.), який курирував усі кримінальні справи у 2020 на місцевих виборах проти мерії Дніпра та партії «Пропозиція», теж звинувачується в держзраді і не тільки. І скоро сяде, якщо звичайно не отримає притулку в Росії. Чому вони весь час ставлять на непотріб і наступають на ті самі граблі? Щоразу, кожна наступна влада…», – запитує Корбан.

Бізнесмен зазначив, що з нетерпінням чекає на нову серію кримінальних справ. За його словами, зроблено це буде «знову руками погані, яка потім сидітиме у в'язниці за держзраду». 

Також Корбан передав привіт «суддям, які чинять замовне правосуддя». 

Нагадаємо, раніше Корбан розповів, яку травлю проти нього організували Єрмак та Шкарлет.

Перед цим голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), однак у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України. Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.

Після цього міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікував текст відкритого листа до президента Володимира Зеленського на підтримку Геннадія Корбана і зазначив, що не очікував, що стільки людей підтримають цю ініціативу.

Днями Геннадій Корбан, у якого нещодавно прикордонники вилучили український паспорт під час спроби перетину польсько-українського кордону, розкритикував президента Володимира Зеленського. 

Бізнесмен і голова Штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан висловив свої припущення щодо того, чому президент Володимир Зеленський позбавив його громадянства України. Корбан розглядає три версії.

Тим часом секретар Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов пояснив, чому президент Володимир Зеленський позбавив громадянства бізнесмена та голову Штабу тероборони Дніпра Геннадія Корбана.

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Теги: влада Геннадій Корбан СБУ

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