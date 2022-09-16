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Суд відібрав у Коломойського аеропорт

Надія Клочко
glavcom.ua
Суд відібрав у Коломойського аеропорт
Суд скасував право експлуатації Дніпропетровського аеропорту для компанії Коломойського
фото з відкритих джерел

Ігор Коломойський контролював аеропорт Дніпра більш ніж 10 років

Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії олігарха Ігоря Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

За словами Філатова, позивачем виступила міська рада Дніпра, третя особа – Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

«Офіційно підтверджую, що сьогодні Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Позивачем виступила міська рада Дніпра третя особа – НАБУ», – зазначив мер Дніпра.

Філатов наголосив, що державний майновий комплекс більше десяти років використовувався у приватних інтересах.

«Більше десяти років нікого не цікавив факт, що, використовуючи аеропорт мільйонного міста, Коломойський монополізує повітряний простір. Що дніпрян просто відверто грабують позамежними цінами на авіаквитки. Що державний майновий комплекс використовується у приватних інтересах. Усім було начхати: Кабміну, РНБО, Державіаслужбі. Усім. Окрім міськради Дніпра та НАБУ», – зазначається у дописі.

Міський голова Дніпра нагадав, що аеропорт у місті зруйнований, однак він висловив сподівання, що летовище відновить свою роботу після війни.

Суд відібрав у Коломойського аеропорт фото 1

Зазначимо, за даними ЗМІ, Дніпровський аеропорт олігарх Ігор Коломойський контролює з 2009 року, і сам вирішує, чиї літаки туди пускати, та які ціни на квитки встановлювати. Роками в аеропорт намагаються пробитися світові авіакомпанії, але безуспішно.

У 2015 році, коли держава під керівництвом Петра Порошенка почала велику суперечку з олігархом по багатьом фронтам («Приватбанк», «Укрнафта»), уряд прийняв рішення передати аеродром Міністерству оборони. Також Фонд держмайна подав судовий позов про повернення державі майнового комплексу аеропорту. Після тривалих судових перипетій у 2020 році Верховний суд остаточно відмовився забрати у олігарха майновий комплекс аеропорту начебто через те, що в договорі не було прописано, кому саме компанія повинна його передати.

Мер Дніпра Борис Філатов та Геннадій Корбан наполягали на звільненні авіаворіт Дніпра від пут Коломойського. Тож у влади визріло таке рішення проблеми – якщо ми не можна вигнати Коломойського з аеропорту – то можна збудувати новий аеропорт.

Згодом стало відомо, що команда Володимира Зеленського витратить майже 6 млрд грн з бюджету на будівництво нового аеродрому у Дніпрі під брендом ініціативи президента «Велике будівництво». А компанія з орбіти Ігоря Коломойського «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» може претендувати на те, щоб стати експлуатантом нової злітної смуги.

На початку 2022 року стало відомо, що компанії ПАТ «Дніпроавіа» і ТОВ «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» отримали 36 млн грн від держпідприємства «Фінансування інфраструктурних проєктів», яке оплачує будівництво нового аеродрому в Дніпрі за бюджетні мільярди. За даними ЗМІ, наприкінці 2021 – на початку 2022 року «Фінансування інфраструктурних проєктів» здійснило низку транзакцій на рахунки фірм з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, наприкінці липня з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства олігарха Ігоря Коломойського. 

Читайте також: Безпаспортний режим. Чим завинили Коломойський та Корбан?

 

Теги: аеропорт Борис Філатов Дніпро Ігор Коломойський

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