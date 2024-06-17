Здатний підняти вантаж масою 200 кг: РФ розробила новий безпілотник «Перун»

«Перун» здатний доставити обсяг продовольства, на який раніше потрібно було не менше 13 вильотів FPV-дронів

Бойові здібності безпілотника вже перевірили на полігоні

Російське угрупування військ «Дніпро» розробило ударно-транспортний безпілотник «Перун». Він здатний доставляти вантаж масою до 200 кг. Про це повідомляє Міністерство оборони РФ.

За допомогою нового безпілотника можна проводити евакуацію поранених, а також закидати в тил противника десантні групи. За один раз «Перун» здатний доставити обсяг продовольства, на який раніше потрібно було не менше 13 вильотів FPV-дронів.

Міноборони РФ зазначає, що бойові здібності безпілотника вже перевірили на полігоні. На «Перуні» змонтували установку ПТРК з керованою ракетою та зробили постріли з землі та в повітрі. Коригування ракети в цьому випадку проводиться не на самій установці, а за допомогою пульта дистанційного керування.

У наступних випробуваннях на «Перуні» планують закріпити кулемет та установку для запуску некерованих авіаційних ракет.

Нагадаємо, що раніше Росія розробила новий «бронебійний» варіант С-8ОФП некерованої авіаційної ракети С-8 «НАР» для нанесення авіаударів по легкій і важкій бронетехніці. Аналітики розповідають, що російська компанія Integrated Robotic Technologies (IRT) розробила пінопластовий дрон від першої особи (FPV) IRT-Scout з максимальною швидкістю 90 кілометрів на годину, радіусом дії 50 кілометрів, часом польоту до 60 хвилин, і корисним навантаженням 200 грамів.