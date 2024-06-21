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Президент Польщі летить до Китаю, аби говорити про мир в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент Польщі летить до Китаю, аби говорити про мир в Україні
Дуда обговорить із Сі Цзіньпіном економічні відносини та мир в Україні
фото з відкритих джерел

Дуда вирушить до Китаю в ніч із п'ятниці на суботу

Президент Польщі Анджей Дуда на вихідних прилетить до Китаю, де зустрінеться з Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє PAP.

Дуда розповів, що обговорить із Сі Цзіньпіном економічні відносини та мир в Україні.

Польський президент визнав важливість Китаю з погляду майбутнього миру в Україні. Він також зазначив, що територія України має велике значення для китайської ініціативи «Пояс і шлях», яка полягає в розбудові інфраструктурної мережі, що з'єднує Китай, країни Центральної Азії, Близького Сходу, Африки та Європи.

Дуда вирушить до Китаю в ніч із п'ятниці на суботу. Візит польського президента закінчиться в середу.

Ініціатива «Пояс і шлях» (також відома як «Один пояс – один шлях») – це масштабна інфраструктурна ініціатива, висунута Китаєм у 2013 році. Вона об'єднує два основні маршрути:

  • Економічний пояс Шовкового шляху: сухопутний маршрут, що проходить через Центральну Азію, Близький Схід і Європу.
  • Морський Шовковий шлях XXI століття: морський маршрут, що з'єднує Китай із Південно-Східною Азією, Південною Азією, Африкою та Європою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував «амбітну» безпекову угоду з Польщею. Зокрема, польський депутат і голова ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль заявив, що роботу над безпековою угодою між Україною та Польщею прискорено.

Раніше президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників. Кремль не забарився з реакцією.

Крім того, на саміті G7 Зеленський разом із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підписали безпекову угоду між нашими державами.

Як повідомлялося, Польща приєдналася до декларації країн G7 про гарантії безпеки для України.

До слова, Києві відбулися переговори між представниками Міністерства оборони України та урядовим уповноваженим Польщі з питань відбудови України.

Читайте також: «Гарантії» без гарантій. Чи здатні нові безпекові угоди зупинити війну?

Теги: Польща Анджей Дуда Сі Цзіньпін Китай Україна війна

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