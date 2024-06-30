Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський пояснив, що для нього буде реальною перемогою у війні з Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зеленський пояснив, що для нього буде реальною перемогою у війні з Росією
Зеленський: Україна та Захід по-різному бачать перемогу у війні з Росією
фото: скріншот із відео

Президент виказав вдячність Заходу за те, що той не дав Росії окупувати Україну, але зауважив, що Україні потрібна сатисфакція

Президент України Володимир Зеленський заявив, що реальною перемогою України у війні з Росією буде не лише сатисфакція, а й гарантія того, що агресор не повернеться через 20 чи 50 років, чим може бути членство у НАТО та ЄС. При цьому, за словами президента, на Заході зовсім інакше собі уявляють перемогу, описуючи її як не дати можливості російському диктатору Путіну повністю окупувати Україну. 

«Для нас для всіх перемога – це як момент сатисфакції… Для Заходу головна перемога – не дати окупувати Україну, поставити Путіна на місце… [Інший бік цього –] всі бояться що Росія розвалиться… Я їх я не розумію… Всі бояться, що буде з Росією без Путіна, і всі бояться – чи може вона залишитись такою як вона є, а не ще гіршою і тощо. Я не підтримую такі меседжі тому я і сказав у нас різне розуміння перемоги», – сказав Зеленський в інтерв'ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін.

Президент виказав вдячність Заходу за те, що той не дав Росії окупувати Україну, але зауважив, що Україні потрібна сатисфакція та справедливість. Зеленський сказав, що для України важливо залишитися після війни об’єднаною нацією і це, серед іншого, буде залежати від того, «як ми повинні дивитись в очі всім цим людям, хто втратив близьких і рідних, якщо ми не отримаємо цю сатисфакцію. І тому ми хочемо, щоб була у нас реальна перемога».

«А реальна перемога – це те, що ви зазначили – повернення всіх суверенних територій? Як ви взагалі визначаєте реальну перемогу?» – запитала Зеленського Рубін.

«Перша частина – не допустити руйнації повністю України і всього українського. Напевно, хтось скаже, що ми вже повністю пройшли цей етап. Я вважаю, поки не закінчиться війна – не можна сказати що, ми повністю відстояли нашу незалежність, бо дуже важливий момент в перемозі – це безпека для сьогодення і для майбутніх поколінь. А це – неможливість повторення агресії і цей елемент коли ми говоримо про перемогу… Я вважаю що він один з найважливіших – неможливість повернення агресії. Тобто де ми будемо? Ми повинні бути в Євросоюзі – це економічна безпека. Ми повинні бути в НАТО. І якщо у нас цього немає, я вважаю, що це великі ризики для нас… Цей ворог повернеться. Як він повернеться? В обличчі Путіна – не Путіна, іншого Кремля, через двадцять років, сорок, п’ятдесят – я не знаю. Нам потрібен колективний захист України», – відповів Зеленський.

Нагадаємо, Україна розробляє зрозумілий мирний план для закінчення війни, який повинен бути готовим вже до кінця цього року. 

Також Україна та союзники повинні протягом кількох місяців розробити план дій за підсумками Саміту миру у Швейцарії, який би примусив Росію до миру.

Раніше, 27 червня, президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час Саміту лідерів.

Як повідомлялося, пропагандистські ресурси продовжують розганяти тему про нелегітимність президента України Зеленського, оскільки мають на меті зірвати другий Саміт миру. Зокрема, Україна не планує контактувати на пряму з Росією на наступному Глобальному саміті миру. Проте на заході може бути використаний досвіт Чорноморської зернової ініціативи.

До слова, наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі і України, і Росії. Зокрема, наступний Глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.

Читайте також: 

Теги: росія війна незалежність Володимир Зеленський безпека перемога ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього тижня в Італії відбудеться саміт лідерів держав G7, де розглядатимуть долю заморожених активів РФ
Росія має заплатити за все. Як її змусити?
12 червня, 18:57
Прем'єр Грузії пообіцяв надавати підтримку відновленню України в межах наявних ресурсів
Грузинський прем'єр зробив несподівану заяву про Україну
11 червня, 21:51
На призначення умовного терміну покарання вплинуло щире каяття обвинуваченого
Суд визнав ухилянтом батька дитини з інвалідністю. Деталі справи
3 червня, 19:23
Червневий перерахунок пенсій зачепить тільки частину пенсіонерів, які працюють
Перерахунок пенсії, атака на українські гідроелектростанції. Головне за 1 червня
1 червня, 21:13
Окупанти визнали уповільнення наступу на Харківщині: аналіз ISW
Окупанти визнали уповільнення наступу на Харківщині: аналіз ISW
5 червня, 05:07
Стало відомо, про що йтиметься на Глобальному саміті миру
Саміт миру: швейцарське ЗМІ розкрило зміст підсумкової заяви
11 червня, 09:28
Подоляк: «Позбавтеся ілюзій і перестаньте сприймати всерйоз образливі для здорового глузду «пропозиції Росії»
«Стандартний набір агресора». Подоляк відреагував на нові «умови миру» від Путіна
14 червня, 16:14
Луганські прикордонники вболівають за Україну у матчі проти Словаччини на Чемпіонаті Європи-2024
Луганські прикордонники привітали збірну України з перемогою (відео)
21 червня, 21:19
В Середземному морі два ворожі кораблі
Втрати ворога станом на 28 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
28 червня, 07:58

Політика

Зеленський пояснив, що для нього буде реальною перемогою у війні з Росією
Зеленський пояснив, що для нього буде реальною перемогою у війні з Росією
Стефанчук анонсував призначення міністрів на найближчих засіданнях Ради
Стефанчук анонсував призначення міністрів на найближчих засіданнях Ради
Найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань – Стефанчук
Найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань – Стефанчук
Зеленський прокоментував атаку РФ на Вільнянськ Запорізького району
Зеленський прокоментував атаку РФ на Вільнянськ Запорізького району
Зеленський зустрівся зі звільненим із російського полону Наріманом Джелялом
Зеленський зустрівся зі звільненим із російського полону Наріманом Джелялом
У Дніпрі досі тривають роботи на місці влучання російської ракети – Зеленський
У Дніпрі досі тривають роботи на місці влучання російської ракети – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
8909
Втрати ворога станом на 30 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
7649
30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
4339
Онлайн карта бойових дій в Україні на 30.06.2024: ситуація на фронті
3528
Ексгенсек НАТО відповів, коли закінчиться війна в Україні
3220
Чому росіяни скидають авіабомби на свою територію? Відповідь ЗСУ

Новини

За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
Сьогодні, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
Сьогодні, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
Вчора, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua