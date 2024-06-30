Президент виказав вдячність Заходу за те, що той не дав Росії окупувати Україну, але зауважив, що Україні потрібна сатисфакція

Президент України Володимир Зеленський заявив, що реальною перемогою України у війні з Росією буде не лише сатисфакція, а й гарантія того, що агресор не повернеться через 20 чи 50 років, чим може бути членство у НАТО та ЄС. При цьому, за словами президента, на Заході зовсім інакше собі уявляють перемогу, описуючи її як не дати можливості російському диктатору Путіну повністю окупувати Україну.

«Для нас для всіх перемога – це як момент сатисфакції… Для Заходу головна перемога – не дати окупувати Україну, поставити Путіна на місце… [Інший бік цього –] всі бояться що Росія розвалиться… Я їх я не розумію… Всі бояться, що буде з Росією без Путіна, і всі бояться – чи може вона залишитись такою як вона є, а не ще гіршою і тощо. Я не підтримую такі меседжі тому я і сказав у нас різне розуміння перемоги», – сказав Зеленський в інтерв'ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін.

Президент виказав вдячність Заходу за те, що той не дав Росії окупувати Україну, але зауважив, що Україні потрібна сатисфакція та справедливість. Зеленський сказав, що для України важливо залишитися після війни об’єднаною нацією і це, серед іншого, буде залежати від того, «як ми повинні дивитись в очі всім цим людям, хто втратив близьких і рідних, якщо ми не отримаємо цю сатисфакцію. І тому ми хочемо, щоб була у нас реальна перемога».

«А реальна перемога – це те, що ви зазначили – повернення всіх суверенних територій? Як ви взагалі визначаєте реальну перемогу?» – запитала Зеленського Рубін.

«Перша частина – не допустити руйнації повністю України і всього українського. Напевно, хтось скаже, що ми вже повністю пройшли цей етап. Я вважаю, поки не закінчиться війна – не можна сказати що, ми повністю відстояли нашу незалежність, бо дуже важливий момент в перемозі – це безпека для сьогодення і для майбутніх поколінь. А це – неможливість повторення агресії і цей елемент коли ми говоримо про перемогу… Я вважаю що він один з найважливіших – неможливість повернення агресії. Тобто де ми будемо? Ми повинні бути в Євросоюзі – це економічна безпека. Ми повинні бути в НАТО. І якщо у нас цього немає, я вважаю, що це великі ризики для нас… Цей ворог повернеться. Як він повернеться? В обличчі Путіна – не Путіна, іншого Кремля, через двадцять років, сорок, п’ятдесят – я не знаю. Нам потрібен колективний захист України», – відповів Зеленський.

Нагадаємо, Україна розробляє зрозумілий мирний план для закінчення війни, який повинен бути готовим вже до кінця цього року.

Також Україна та союзники повинні протягом кількох місяців розробити план дій за підсумками Саміту миру у Швейцарії, який би примусив Росію до миру.

Раніше, 27 червня, президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час Саміту лідерів.

Як повідомлялося, пропагандистські ресурси продовжують розганяти тему про нелегітимність президента України Зеленського, оскільки мають на меті зірвати другий Саміт миру. Зокрема, Україна не планує контактувати на пряму з Росією на наступному Глобальному саміті миру. Проте на заході може бути використаний досвіт Чорноморської зернової ініціативи.

До слова, наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі і України, і Росії. Зокрема, наступний Глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.