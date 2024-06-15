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Нардеп пояснив, кого з чоловіків можуть примусово доправити до ТЦК

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Нардеп пояснив, кого з чоловіків можуть примусово доправити до ТЦК
До ТЦК примусово доправлятимуть лише чоловіків, які перебувають у розшуку
фото з відкритих джерел

В Україні військовозобов’язані, призовники та резервісти мають носити з собою відповідні документи

Поліція має право примусово доправляти людей, які перебувають у розшуку, до територіального центру комплектування в порядку адміністративного затримання. Про це народний депутат Федір Веніславський сказав в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Доправляти примусово до ТЦК та СП або на ВЛК можуть лише громадян, які перебувають в розшуку. В розшук їх оголошує Національна поліції на підставі того, що вони ігнорують повістки чи вимоги ТЦК та СП з'явитись. І примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції. Тобто працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в рамках закону», – сказав він.

Нагадаємо, в Україні військовозобов’язані, призовники та резервісти мають носити з собою відповідні документи, зокрема приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Усе залежить від відношення до військової служби.

Як відомо, в межах процесу мобілізації працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають право затримувати людей для доправлення до ТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних.

До слова, речник Міноборони Дмитро Лазуткін запевнив, що в рекрутингових центрах не видають повістки. Під час розмови з фахівцем можна порадитись й дізнатись, які наразі вакансії потребують ті, чи інші підрозділи. 

Раніше Лазуткін повідомив, що оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+», означає виконання норми закону, яка набула чинності з 18 травня. Водночас представники ТЦК все одно можуть вручити повістку на вулиці. 

Як повідомлялося, Кабмін затвердив новий порядок вручення повісток.

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Теги: депутат документи Україна квиток розшук Федір Веніславський

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